आवारा सांड का आतंक, महिला शाहजहां पर किया जानलेवा हमला, CCTV में वीडियो रिकॉर्ड
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2877610
Zee SalaamIndian Muslim

आवारा सांड का आतंक, महिला शाहजहां पर किया जानलेवा हमला, CCTV में वीडियो रिकॉर्ड

Rajasthan News: राजस्थान में आवारा सांडो का खौफ बढ़ता जा रहा है. यहां एक आवारा सांड ने एक महिला को पीछे से टकर मार दिया. महिला का नाम शाहजहां बताया जा रहा है, जो इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई हैं. महिला के शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट आई हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 12, 2025, 04:08 PM IST

Trending Photos

आवारा सांड का आतंक, महिला शाहजहां पर किया जानलेवा हमला, CCTV में वीडियो रिकॉर्ड

Rajasthan News: राजस्थान में एक बार फिर आवारा सांडों का दहशत बढ़ते जा रहा है. यहां एक महिला को एक आवारा सांड ने अचानक से जानलेवा हमला कर दिया. सांड़ के इस हमले से पीड़ित महिला लगभग 4 फुट ऊपर उछलकर 6 फुट दूर जा गिरी. पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि अवारा सांड़ के हमले से महिला जमीन पर बेसूध गिर गई है. इस घटना के बाद अवारा जानवरों के हमले को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं. 

यह भयावह घटना राजस्थान के भरतपुर के कोतवाली थाना इलाके का है. यहां बुर्का पहनी एक महिला को सांड ने अचानक से टक्कर मार दी. यह घटना तब हुई जब दो अवारा सांड आपस में लड़ रहे थे, दोनों लड़ते हुए अचानक से सड़क पर दौड़ने लगे, उसी सड़क पर चल रही एक महिला को सांड ने पीछे से हमला कर दिया. इस घटना में महिला के शरीर में कई जगह चोट आई है.

 फिलहाल पीड़ित महिला अपने घर पर ही हैं और उनका इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला बाजार से सामान लेकर अपने घर जा रही थी. उस समय यह घटना हुई. वहीं, इस घटना के तुरंत बाद पड़ोस के घर से कुछ लोग पीड़ित महिला को सड़क से उठाया और उनकी मदद करते हैं. 

पीड़ित महिला शाहजहां (55) निवासी पाई बाग ने मीडिया से बात करते हुए उस घटना के बारे में विस्तार से बताया कि वह घर का सामान लेने बाजार गई थी. शाम करीब 5 बजे वह सामान लेकर पैदल घर जा रही थी. चांदनी मैरिज होम के पास दो सांड खड़े थे. मैं वहां से आगे निकल आई. तब उन दोनों में झगड़ा नहीं हो रहा था. जैसे ही मैं सांडों को क्रोस कर आगे बढ़ी तभी दोनों सांडों में झगड़ा हो गया. इतने में एक सांड ने शाहजहां को पीछे से टक्कर मारते हुए उछाल दिया.

 

TAGS

Rajasthan newsbulls' terror on streetStray bulls' terrorbulls attacked on Muslim womenToday Newsmuslim news

Trending news

Rajasthan news
आवारा सांड का आतंक, महिला शाहजहां पर किया जानलेवा हमला, CCTV में वीडियो रिकॉर्ड
New zealand news
न्यूजीलैंड के महिला MP ने फिलिस्तीन पर ऐसा क्या बोल दिया कि सदन में हो गया हंगामा?
Uttar Pradesh news
Fatehpur: वोट के साथी हजारों हैं, जब संकट पड़ी तब कोई नहीं;ठगा महसूस कर रहा मुसलमान
AMU
AMU News: कैंपस से निकलकर Fee Hike मामला हुआ सियासी, कांग्रेस ने दे डाली वॉर्निंग
Uttar Pradesh news
'जींस जिहाद' के अफवाहों के बीच दिल्ली से UP तक जींस प्लांट पर कार्रवाई,अवैध संचालन..
Imran Masood
Imran Masood क्यों बोले चुनाव आयोग की तरफ से बैटिंग कर रही है BJP?
Spain on Israel
स्पेन समेत इन 8 यूरोपीय मुल्कों ने इजरायल के खिलाफ जारी किया बयान,गाजा पर जताई चिंता
gaza
Gaza पर Owaisi के पीएम को लिखे खत में क्या है? संसद में उठाना था मुद्दा
Uttar Pradesh news
AMU की आफरीन ने लहरों को दी चुनौती, इंग्लिश चैनल तैरकर किया पार, रचा नया इतिहास
Uttar Pradesh news
फतेहपुर मकबरे पर बाबरी स्टाइल में हमला, पुलिस कर रही कार्रवाई
;