हिंदू छात्र की आत्महत्या से मचा बवाल; धर्म परिवर्तन और खतना के आरोपों पर गरमाई सियासत

Rajasthan News: राजस्थान के टोंक में हिंदू समुदाय के एक स्कूली छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना को लेकर मृतक छात्र के परिजनों ने मुस्लिम समाज की एक युवती और उसके परिवार वालों पर धर्म परिवर्तन कराने और खतना करवाने का आरोप लगाया. भारतीय जनता पार्टी (BJP) जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में BJP का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार के घर जाकर सख्त कार्रवाई की बात कही. मृतक की माँ दीपिका गुर्जर ने आरोप लगाया कि आरोपी लड़की और उसकी माँ ने मेरे बेटे खतना करवाया, जिसका इलाज चल रही थी.

मृतक छात्र की माँ दीपिका गुर्जर ने भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान के आगे हाथ जोड़ कर न्याय की गुहार लगाई और कहा कि आप हमेशा हिंदू परिवारों की रक्षा करते आए हैं. उन्होंने आगे कहा कि हमें भी न्याय दिया दीजिए, जो भी इस कृत्य में शामिल हैं, उन सब पर कार्रवाई की जाए जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार को विश्वास दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

अपने बेटे की मौत के बाद मृतक की माँ दीपिका गुर्जर ने कहा कि मेरी पिछले दो वर्ष से टोंक जेल में सर्विस है, इस दौरान मेरा बेटा मुसलमान समाज के लड़कों के साथ रहता था, इस बीच मुस्लिम समाज की एक लड़की ने मेरे लड़के को प्रपोज किया, इसके सारे सबूत हमारे पास है.