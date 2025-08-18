अस्पताल में मुस्लिम इंटर्न के हिजाब पहनने पर राजनीतिक बवाल, BJP और कांग्रेस में भिड़ंत

Rajasthan News: भारत में मौजूद सभी धर्मों में महिलाओं के लिए पर्दा करने का सिद्धांत है. इस सिद्धांत को कुछ महिलाएं फॉलो करती हैं और कुछ नहीं करती. हमारा संविधान भी यही कहता है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में भारत के स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थानों में खासकर मुस्लिम युवती के हिजाब और बुर्का पहनने पर आपत्ति जताई जा रही है. ऐसा ही एक मामला राजस्थान के टोंक से सामने आया है. यहां एक लेडीज हॉस्पिटल में इंटर्न युवती उमेमा और एक महिला डॉक्टर के बीच हिजाब पर बहस हो गई. इस मामले में राजनीति की भी एंट्री हो गई है. कांग्रेस के नेताओं और बीजेपी के नेताओं की ओर से उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है.

दरअसल, राजस्थान के टोंक में एक लेडीज हॉस्पिटल (MCH अस्पताल) में एक मुस्लिम युवती उमेमा जो कि इंटर्नशिप कर रही है, उसने हिजाब पहन रखा था. इस बात पर एक महिला डॉक्टर बिंदू गुप्ता ने विरोध शुरू कर दिया. डॉक्टर बिंदु गुप्ता और इंटर्न उमेमा के बीच हिजाब को लेकर बहस शुरू हो गई. उमेमा ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया.

कांग्रेस नेताओं ने 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अस्पताल की तरफ से आरोपी महिला डॉक्टर पर कोई कार्रवाई न करने के बाद उच्च अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर मामले पर संज्ञान लेने की गुजारिश की. वहीं, भाजपा के नेताओं ने भी जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, महामंत्री सहित कई पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इंटर्न छात्रा उमेमा पर सांप्रदायिकता फैलान के इल्जाम में सख्त कार्रवाई की मांग की है.

ध्यान देने वाली बात तो यह है कि इस मामले में न तो अस्पताल की ओर से कोई शिकायत दर्ज करवाई गई है, न ही मुस्लिम इंटर्न छात्रा उमेमा की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई और न ही आरोपी महिला डॉक्टर ने इस मामले में कोई शिकायत दर्ज करवाई है. इस मामले को राजनीतिक पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है और खुद से ही ज्ञापन भी दिया है.

इस मामले को लेकर डॉक्टर बिंदू गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा कि इंटर्न छात्रा को सिर्फ चेहरे पर से नकाब हटाकर काम करने के लिए कहा गया था, लेकिन छात्रा ने समाज विशेष का दबाव बनाकर मनमानी की और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. बिंदू गुप्ता ने कहा कि अस्पताल में एक ड्रेस कोड होता है, लेकिन छात्रा ने ड्रेस कोड की पालना नहीं की. डॉक्टर बिंदू गुप्ता ने कहा कि उन्होंने मुस्लिम इंटर्न छात्रा के धर्म को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की. उन्होंने यह भी कहा कि अगर अस्पताल में कोई भी हादसा हो जाए तो इंटर्न करने वाले छात्र जिम्मेदार नहीं होंगे, जिम्मेदारी तो हमारी होगी. उन्होंने कहा इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है.