सभी दोषियों को दी जाए सख्त सजा, ज्ञापन सौंपकर की गई मांग

राजस्थान के टोंक में मुस्लिम समाज ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर सोशल मीडिया पर प्रसारित आपत्तिजनक वीडियो की जांच और आरोपी नाजियां समेत सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. ज्ञापन में बताया गया है कि नाजिया इलाही नामक एक महिला द्वारा पैगंबर मुहम्मद (स.) के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, जिससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. ज्ञापन में कहा गया है कि इस प्रकार की टिप्पणी से सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका है. समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने, कानूनी कार्रवाई करने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार पर रोक लगाने की मांग की है.