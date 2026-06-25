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पैगंबर मुहम्मद पर टिप्पणी को लेकर बढ़ा विवाद; टोंक में सनातनी नाजिया के खिलाफ मुस्लिम समाज का प्रदर्शन

Nazia Elahi Controversial Prophet Muhammad Remarks: नाजिया इलाही की कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर कई राज्यों में विरोध तेज हो गया है. मुस्लिम समाज ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है. राजस्थान के टोंक सहित कई जगहों पर ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की अपील की गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 25, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:54 PM IST
पैगंबर मुहम्मद पर टिप्पणी को लेकर बढ़ा विवाद; टोंक में सनातनी नाजिया के खिलाफ मुस्लिम समाज का प्रदर्शन
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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