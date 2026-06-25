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Nazia Elahi Controversial Prophet Muhammad Remarks: खुद को सनातनी बताने वाली नाजिया खान ने इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद (स.) की शान में बेअदबी की और आपमानजनक टिप्पणी. इस पॉडकास्ट के दौरान सनातनी नाजिया ने हजरत मोहम्मद (स.) और हजर आयशा के रिश्तों को लेकर बेहद ही डिस्टर्बिंग और अपमानजनक टिप्पणी की, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है. देश भर में सनातनी नाजिया के खिलाफ आक्रोश फैल गया और मुकदमे दर्ज कराने का सिलसिला शुरू हो गया. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और इसी तरह कई राज्यों में सनातनी नाजिया के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए हैं और मुस्लिम समाज ने इस मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है.
दरअसल, नाजिया इस्लाम धर्म के महापुरुषों और मुस्लिम समुदाय को लेकर घृणित बयान देती रही है, यह महिला धार्मिक भावनाएं को चोट पहुंचाने वाली सिरियल ऑफेंडर है. इसी कड़ी में उसने पैगंबर मोहम्मद और हजर आयशा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की. इस मामले को लेकर राजस्थान के टोंक में मुस्लिम समाज ने विरोध व्यक्त किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की. बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भी सनातनी नाजियां से अपना पल्ला झाड़ लिया है और उसे पार्टी नेता और कार्यकर्ता मानने से इनकार दिया. साथ लोगों से अपील की है कि नाजियां को BJP से न जोड़ा जाए.
सभी दोषियों को दी जाए सख्त सजा, ज्ञापन सौंपकर की गई मांग
राजस्थान के टोंक में मुस्लिम समाज ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर सोशल मीडिया पर प्रसारित आपत्तिजनक वीडियो की जांच और आरोपी नाजियां समेत सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. ज्ञापन में बताया गया है कि नाजिया इलाही नामक एक महिला द्वारा पैगंबर मुहम्मद (स.) के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, जिससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. ज्ञापन में कहा गया है कि इस प्रकार की टिप्पणी से सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका है. समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने, कानूनी कार्रवाई करने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार पर रोक लगाने की मांग की है.