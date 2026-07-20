/नमाज़ के लिए जा रहे बुजुर्ग पर हमला, 15 हजार रुपये लूटकर फरार हुए बदमाश

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Rajasthan News: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना में एक बुजुर्ग के साथ तड़के सुबह मारपीट का मामला सामने आया है. संबंधित बुजुर्ग अपने घर से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में बाइक पर सवार दो अनजान नौजवानों ने संबंधित बुजुर्ग पर पर हमला कर दिया, जिसमें संबंधित बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई हैं और वह बुरी तरह घायल हो गए. इस दौरान दोनों हमलावर नौजवानों ने बुजुर्ग के पास से करीब 15 हजार रुपए भी लेकर फरार हो गए. घटना के बाद इलाज के लिए संबंधित बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
घटना के बाद पीड़ित बुजुर्ग के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शिकायतकर्ता सिकंदर खान ने नीमकाथाना इलाके के थाने में दी गई रिपोर्ट में बताया कि 19 जुलाई 2026 को शाम करीब 4:20 बजे उनके पिता अब्दुल मालिक, निवासी शनिश्चर का मोहल्ला, पुराना बाजार स्थित मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहे थे. इसी दौरान रावजी का मोहल्ला क्षेत्र में बाइक पर सवार दो अनजान नौजवानों ने उनके साथ मारपीट की. हमले में अब्दुल मालिक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.
मुल्जिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग
घटना के बाद परिजनों ने मुल्जिमों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. वहीं, पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस के जरिए दोनों मुल्जिमों की पहचान और हमले की वजह का पता लगाया जा रहा है. साथ ही पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है. घटना के बाद इलाके में लोगों में नाराजगी देखी जा रही है. मकामी लोगों ने मुल्जिमों की जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की मांग की है.