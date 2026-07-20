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नमाज़ के लिए जा रहे बुजुर्ग पर हमला, 15 हजार रुपये लूटकर फरार हुए बदमाश

Rajasthan News: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना में मस्जिद जा रहे एक बुजुर्ग पर दो अनजान नौजवानों ने हमला कर दिया. हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए. आरोपियों ने उनके पास से करीब 15 हजार रुपये भी लूट लिए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 20, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:09 AM IST
नमाज़ के लिए जा रहे बुजुर्ग पर हमला, 15 हजार रुपये लूटकर फरार हुए बदमाश
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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