/नमाज़ के लिए जा रहे बुजुर्ग पर हमला, 15 हजार रुपये लूटकर फरार हुए बदमाश

Rajasthan News: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना में एक बुजुर्ग के साथ तड़के सुबह मारपीट का मामला सामने आया है. संबंधित बुजुर्ग अपने घर से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में बाइक पर सवार दो अनजान नौजवानों ने संबंधित बुजुर्ग पर पर हमला कर दिया, जिसमें संबंधित बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई हैं और वह बुरी तरह घायल हो गए. इस दौरान दोनों हमलावर नौजवानों ने बुजुर्ग के पास से करीब 15 हजार रुपए भी लेकर फरार हो गए. घटना के बाद इलाज के लिए संबंधित बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.