"यूसीसी का फायदा बताने में जुटे बीजेपी नेता"

दूसरी, बीजेपी के नेता यूसीसी के फायदा बताने जुटे हैं. बीजेपी पदाधिकारी और सरकार का दावा है कि इस कानून के जरिए सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था लागू की जाएगी. प्रस्तावित प्रावधानों के तहत एक से ज्यादा विवाह पर रोक लगाने, साथ रह रहे जोड़ों यानी लिव इन रिलेशनशिप में रहे जोड़ों के रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही पैतृक संपत्ति में बेटा-बेटी को बराबर अधिकार देने जैसे विषयों पर विचार किया जा रहा है.