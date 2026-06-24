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Rajasthan News Today: उत्तराखंड ने साल 2024 में विवादित यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने वाला पहला राज्य बन गया. इसके बाद कई भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित राज्यों में UCC को लागू करने की होड़ लग गई. इसके बाद गुजरात और असम ने भी इस कानून को पारित किया.
UCC लागू करने की होड़ में कई और राज्य हैं. इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने कानून का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है. दूसरी ओर भजनलाल सरकार के इस फैसले का राजस्थान में विरोध भी शुरू हो गया है. अजमेर के खादिम से लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक ने इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध की चेतावनी दी है.
AIMPLB से लेकर अजमेर दरगाह तक से उठी विरोध की आवाज
राजस्थान सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन करने का बचाव किया है. सरकार का कहना है कि इसका मकसद राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने और पैतृक संपत्ति जैसे मामलों में धर्म से ऊपर उठकर एक समान कानून लागू करना है.
अजमेर दरगाह के खादिम सैय्यद सरवर चिश्ती ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुस्लिम विरोधी बताते हुए कहा कि इससे मुसलमानों का उत्पीड़न किया जाएगा. उन्होंने इसके प्रस्तावित प्रावधानों पर भी सवाल उठाए. सैय्यद सरवर चिश्ती का कहना था कि एक तरफ सरकार आदिवासी समुदायों को संरक्षण दे रही है और उन्हें एक से ज्यादा शादी की छूट दी जा रही है, तो दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है.
सैय्यद सरवर चिश्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर देश को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया. वहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सियासी फायदा हासिल करने के लिए लोगों को गुमराह कर रही है.
"यूसीसी का फायदा बताने में जुटे बीजेपी नेता"
दूसरी, बीजेपी के नेता यूसीसी के फायदा बताने जुटे हैं. बीजेपी पदाधिकारी और सरकार का दावा है कि इस कानून के जरिए सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था लागू की जाएगी. प्रस्तावित प्रावधानों के तहत एक से ज्यादा विवाह पर रोक लगाने, साथ रह रहे जोड़ों यानी लिव इन रिलेशनशिप में रहे जोड़ों के रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही पैतृक संपत्ति में बेटा-बेटी को बराबर अधिकार देने जैसे विषयों पर विचार किया जा रहा है.
सरकार का यह भी कहना है कि जहां-जहां यूसीसी लागू है, वहां आदिवासी समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है ताकि उनकी सदियों पुरानी परंपराएं और सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रह सके.
मिली जानकारी के मुताबिक, आने वाले विधानसभा सत्र में इस विधेयक को सदन में पेश किया जा सकता है. भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और सांसद इस कानून को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं. पार्टी नेताओं का मानना है कि इससे उनकी सियासी स्थिति मजबूत होगी. साथ ही वे कांग्रेस पर वोट बैंक की सियासत करने का आरोप भी लगा रहे हैं.
कांग्रेस ने यूसीसी के खिलाफ खोला मोर्चा
वहीं, कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटी है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने आरोप लगाया कि भजनलाल सरकार लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाने के लिए यूसीसी का मुद्दा उठा रही है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार को निशाने पर लेते हुए इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं.