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राजस्थान में UCC पर बढ़ा बवाल, कांग्रेस से लेकर अजमेर दरगाह और AIMPLB तक ने खोला मोर्चा

Rajasthan UCC Row: राजस्थान सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई है. इस फैसले का अजमेर दरगाह के खादिम और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया है. वहीं, बीजेपी इसे समान कानून की दिशा में बड़ा कदम बता रही है और इसके फायदे बताने में जुटी है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 24, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:47 PM IST
राजस्थान में UCC पर बढ़ा बवाल, कांग्रेस से लेकर अजमेर दरगाह और AIMPLB तक ने खोला मोर्चा
Image Credit: राजस्थान में UCC पर हंगामाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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