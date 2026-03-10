Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3136005
Zee SalaamIndian Muslimराजस्थान में 8 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तियां अभी भी पोर्टल पर दर्ज नहीं, चिंता में डूबे मुसलमान

राजस्थान में 8 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तियां अभी भी पोर्टल पर दर्ज नहीं, चिंता में डूबे मुसलमान

Rajasthan Waqf Properties Registration: राजस्थान में 8,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ को 22 मार्च की डेडलाइन से पहले उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर होना बाकी है. राजस्थान वक्फ बोर्ड ने कहा कि टीमें प्रोसेस को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही हैं, जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में गलतियों और करप्शन पर भी चिंता जताई गई.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 10, 2026, 04:02 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में 8 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तियां अभी भी पोर्टल पर दर्ज नहीं, चिंता में डूबे मुसलमान

Rajasthan News: देश के कई राज्यों में वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जाना बाकी है. इस कड़ी में राजस्थान में अभी भी 8,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिन्हें उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर किया जाना बाकी है. वक्फ बोर्ड और प्रशासन इन सभी प्रॉपर्टी को 22 मार्च से पहले पोर्टल पर रजिस्टर करने की कोशिशें तेज कर रहे हैं.

राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवाली ने कहा कि उनकी टीम पूरे राज्य में दिन-रात काम कर रही है ताकि सभी वक्फ प्रॉपर्टी समय पर पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएं. उन्होंने कहा कि लोगों को उम्मीद पोर्टल से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन इसके लॉन्च होने के बाद पब्लिक एक्टिविटी कम हो गई, जिससे प्रोसेस धीमा हो गया.

खानू खान के मुताबिक, अब तक पोर्टल पर लगभग 11,000 वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर हो चुकी हैं, जबकि 8,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टी अभी भी रजिस्टर होनी बाकी हैं. उन्होंने कहा कि अगर लोकल लोग अपने इलाकों में मौजूद कब्रिस्तान, मस्जिद, दरगाह और खानकाह जैसी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने में सहयोग करते, तो यह प्रोसेस और तेज़ी से पूरा हो सकता था.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई जगहों पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गलतियों और निचले लेवल पर करप्शन की वजह से वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड में गड़बड़ियां सामने आई हैं. खासकर पटवारी और तहसीलदार लेवल पर गड़बड़ियों की शिकायतें मिली हैं. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अलवर जिले में एक ही खसरे को कई हिस्सों में बांटने की घटनाएं सामने आई हैं.

खानू खान ने दावा किया कि कई वक्फ प्रॉपर्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि वे सरकारी सर्वे में पहले से ही वक्फ के तौर पर रजिस्टर्ड हैं. उन्होंने कहा कि इस बारे में चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दूसरे सीनियर अधिकारियों की तरफ से जिला प्रशासन को लेटर भेजे गए हैं, लेकिन कई जगहों पर इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी सरकारी आदेशों को नजरअंदाज करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी की सुरक्षा और निगरानी के लिए जिलों में कमेटियां बनाई गई हैं, जो इन प्रॉपर्टी पर नजर रख रही हैं. खानू खान ने राज्य की पॉलिटिक्स पर भी कमेंट किया. उनका कहना है कि सरकार मंदिरों को लीज देने के संबंध में कानून लाने की तैयारी कर रही है. इससे यह सवाल उठता है कि अगर मंदिरों को लीज़ दी जाती है, तो मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारे, चर्च और बौद्ध स्थलों जैसे दूसरे धार्मिक स्थलों को भी ऐसे ही अधिकार क्यों नहीं मिलने चाहिए?

उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार सच में बराबरी को महत्व देती है, तो सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों के लिए एक जैसी पॉलिसी बनानी चाहिए. फिलहाल, वक्फ बोर्ड की प्राथमिकता 22 मार्च से पहले उम्मीद पोर्टल पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना है, ताकि उनके रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जा सकें.

यह भी पढ़ें:- उत्तम नगर में मुस्लिम महिला को भीड़ ने घेरा, पुलिस के सामने लगे ‘जय श्री राम’ के नारे1

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Rajasthan newsRajasthan Waqf Properties RegistrationUmeed portal waqf Rajasthan

Trending news

Rajasthan news
राजस्थान में 8 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तियां अभी भी पोर्टल पर दर्ज नहीं, चिंता...'
Uttarakhand news
रुद्रपुर के मुस्लिमों को अभी से सता रही है ईद की नमाज़ की चिंता; सरकार ने डाल...'
iran news
इराक के कुर्द इलाके में UAE कॉन्सुलेट पर हमला, सऊदी अरब ने की कड़ी निंदा
Lucknow news
UP News: हाउस टैक्स बकाया पर सख्ती, लखनऊ में उर्दू टीचिंग सेंटर समेत कई भवन सील
iran news
ईरान लौटने से डरीं महिला फुटबॉल खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया ने दिया शरण वीजा
UP News
UP: अब मदरसा छात्रों को भी मिलेगी यूनिवर्सिटी की मान्यता, सरकार का बड़ा फैसला
iran news
सऊदी के तेल इलाकों पर मंडराया खतरा, ईरान के ड्रोन हमलों से मचा हड़कंप
UP News
सहारनपुर में पुलिस ने किया नासिर का हाफ एनकाउंटर, जानें क्या हैं आरोप
Uttam nagar news
उत्तम नगर में मुस्लिम महिला को भीड़ ने घेरा, पुलिस के सामने लगे ‘JSR’ के नारे
Trump on Iran War
'तेल सप्लाई रोकी तो तबाही मचा देंगे', ईरान जंग पर ट्रंप की बड़ी चेतावनी