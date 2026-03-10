राजस्थान में 8 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तियां अभी भी पोर्टल पर दर्ज नहीं, चिंता में डूबे मुसलमान

Rajasthan News: देश के कई राज्यों में वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जाना बाकी है. इस कड़ी में राजस्थान में अभी भी 8,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिन्हें उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर किया जाना बाकी है. वक्फ बोर्ड और प्रशासन इन सभी प्रॉपर्टी को 22 मार्च से पहले पोर्टल पर रजिस्टर करने की कोशिशें तेज कर रहे हैं.

राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवाली ने कहा कि उनकी टीम पूरे राज्य में दिन-रात काम कर रही है ताकि सभी वक्फ प्रॉपर्टी समय पर पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएं. उन्होंने कहा कि लोगों को उम्मीद पोर्टल से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन इसके लॉन्च होने के बाद पब्लिक एक्टिविटी कम हो गई, जिससे प्रोसेस धीमा हो गया.

खानू खान के मुताबिक, अब तक पोर्टल पर लगभग 11,000 वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर हो चुकी हैं, जबकि 8,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टी अभी भी रजिस्टर होनी बाकी हैं. उन्होंने कहा कि अगर लोकल लोग अपने इलाकों में मौजूद कब्रिस्तान, मस्जिद, दरगाह और खानकाह जैसी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने में सहयोग करते, तो यह प्रोसेस और तेज़ी से पूरा हो सकता था.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई जगहों पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गलतियों और निचले लेवल पर करप्शन की वजह से वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड में गड़बड़ियां सामने आई हैं. खासकर पटवारी और तहसीलदार लेवल पर गड़बड़ियों की शिकायतें मिली हैं. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अलवर जिले में एक ही खसरे को कई हिस्सों में बांटने की घटनाएं सामने आई हैं.

खानू खान ने दावा किया कि कई वक्फ प्रॉपर्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि वे सरकारी सर्वे में पहले से ही वक्फ के तौर पर रजिस्टर्ड हैं. उन्होंने कहा कि इस बारे में चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दूसरे सीनियर अधिकारियों की तरफ से जिला प्रशासन को लेटर भेजे गए हैं, लेकिन कई जगहों पर इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी सरकारी आदेशों को नजरअंदाज करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी की सुरक्षा और निगरानी के लिए जिलों में कमेटियां बनाई गई हैं, जो इन प्रॉपर्टी पर नजर रख रही हैं. खानू खान ने राज्य की पॉलिटिक्स पर भी कमेंट किया. उनका कहना है कि सरकार मंदिरों को लीज देने के संबंध में कानून लाने की तैयारी कर रही है. इससे यह सवाल उठता है कि अगर मंदिरों को लीज़ दी जाती है, तो मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारे, चर्च और बौद्ध स्थलों जैसे दूसरे धार्मिक स्थलों को भी ऐसे ही अधिकार क्यों नहीं मिलने चाहिए?

उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार सच में बराबरी को महत्व देती है, तो सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों के लिए एक जैसी पॉलिसी बनानी चाहिए. फिलहाल, वक्फ बोर्ड की प्राथमिकता 22 मार्च से पहले उम्मीद पोर्टल पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना है, ताकि उनके रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जा सकें.

