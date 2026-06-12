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Rajasthan News: इस्लामपुर नहीं बनेगा श्रीरामपुर; गांव वालों ने उतार कर फेक दिया साम्प्रदायिकता का चश्मा!

भाजपा शासित राज्यों में उर्दू नाम वाले स्थानों के नाम बदलने की इस वक़्त होड़ लगी है, लेकिन राजस्थान के झुंझुनूं जिले के इस्लामपुर गाँव के लोगों ने इस बात का विरोध कर दिया है कि उनके गाँव का नाम इस्लामपुर से बदलकर श्रीरामपुर न किया जाए. इसके बदले में उन्होंने इलाके में बेहतर स्कूल, कॉलेज और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर दी है.

Written ByHussain Tabish
Published: Jun 12, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:39 PM IST
Rajasthan News: इस्लामपुर नहीं बनेगा श्रीरामपुर; गांव वालों ने उतार कर फेक दिया साम्प्रदायिकता का चश्मा!

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Hussain Tabish

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हुसैन ताबिश जी न्यूज़ में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और देशबंधु अखबार में सेवाएं दे चुके हैं. वह ICSSR फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. शिक्षा से एम.फिल और पी.एचडी हुसैन ताबिश पत्रकार के अलावा एक मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी खुद को जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

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