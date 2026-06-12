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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई भाजपा शासित राज्यों में उर्दू नाम वाले स्थानों के नाम बदलने का ट्रेंड इस वक़्त ज़ोरों पर हैं. जगहों के नाम बदलने पर सरकार के करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन अवाम को नाम बदलने से कुछ नहीं मिलता है. बस मुग़ल, उर्दू और मुसलमानों के सांस्कृतिक पहचान और नाम हटाकर थोड़ा- बहुत हिन्दू वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है. कितना होता है, अभी तक इसका कोई ठोस आंकड़ा नहीं है. लेकिन ऐसा करने से बस मुस्लिम विरोध का माहौल बना रहता है, और सरकार खुद को हिंदूवादी, सनातन प्रेमी और राष्ट्रवादी होने को खुद को प्रमाणपत्र दे देती है.
लेकिन भाजपा शासित राजस्थान में जनता की दिमाग की बत्ती जल गई है, या यूं कह लें कि अंध राष्ट्रवाद और छद्म सनातन का चश्मा उनकी नज़रों से उतर गया है. राज्य के झुंझुनूं जिले के इस्लामपुर गाँव के लोगों ने इस बात का विरोध कर दिया है कि उनके गाँव का नाम न बदला जाए. वो नहीं चाहते हैं कि उनके इस्लामपुर गांव का नाम बदलकर श्रीरामपुर किया जाए. शुक्रवार को गाँव का नाम बदलने के प्रस्ताव के विरोध में सर्व समाज की तरफ से अंबेडकर चौक में एक बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में बड़ी तादाद में ग्रामीणों और विभिन्न समाजों के लोगों ने शिरकत की और उन्होंने गाँव के नाम परिवर्तन के प्रस्ताव का विरोध किया.
इस बैठक को खिताब करते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा, "इस्लामपुर गांव का नाम किसी भी सूरत में नहीं बदलने दिया जाएगा और अंतिम समय तक लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध किया जाएगा. 15 जून को इस्लामपुर से झुंझुनूं कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला जाएगा. पैदल मार्च के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा. अगर प्रशासन की जानिब से संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा."
गुढ़ा ने कहा कि गांवों और शहरों के नाम ऐतिहासिक और सामाजिक पहचान से जुड़े होते हैं. नाम बदलने के बजाय सरकार को विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए. क्षेत्र में कॉलेज, अस्पताल और तहसील जैसी सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, ताकि आमजन को फायदा हो. उनका जीवन आसान बन सके. उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार श्रीराम के नाम पर कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अन्य संस्थान खोलती है तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन गांव का नाम बदलना ठीक नहीं है.
बदले जा चुके हैं इन नामचीन जगहों के नाम
गौरतलब है कि केंद्र में राज्यों में भाजपा की सरकार आने के बाद देश में सौ से ज्यादा उर्दू नाम वाले स्थानों, शहरों, जिलों, रेलवे स्टेशनों, स्टेडियमों के नाम बदले जा चुके हैं. इलाहबाद प्रयागराज, फैजाबाद अयोध्या, होशंगाबाद नार्मदापुरम,औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर, अहमदनगर अहिल्या नगर, और उसमानाबाद धाराशिव हो चुका है.
ऐसे ही मुगलसराय दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन और हबीबगंज स्टेशन रानी कमलापति स्टेशन बन चुके हैं. फिरोजशाह कोटला स्टेडियम अरुण जेटली स्टेडियम में बदल गया है और मुग़ल गार्डन अमृत उद्यान में बदल चुका है. इन बदलावों से जनता का कोई फायदा नहीं होता है, इलाहाबाद को प्रयागराज करने से वहां कुछ नहीं बदला है, वहां के निवासियों का जीवन जैसे इलाहाबाद में कट रहा था, वैसा ही प्रयागराज में भी कट रहा है!ये बात अब लोग समझने लगे हैं. नेताओं के बहकावे में न आकर वो खुलकर इसका विरोध करने लगे हैं,राजस्थान के झुंझुनूं जिले के इस्लामपुर गाँव के लोग इसके मिसाल और सबूत दोनों हैं.