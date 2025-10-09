Rakesh Tikait की मुस्लिम समाज को नसीहत, BJP के इस जाल में बिल्कुल न फंसे

Rakesh Tikait on I Love Muhammad Controversy: भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने मुसलमानों को नसीहत दी है कि वह बीजेपी के जरिए फैलाए जा रहे एजेंडे में बिल्कुल न फंसे, अगर वह ऐसा करेंगे तो मुस्लिम समाज और ज्यादा पीछे जाएगा.

क्या है पूरा मामला?

राकेश टिकैत का बयान आई लव मुहम्मद विवाद को लेकर सामने आया है. वह बाग़पत के दोघट कस्बे पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने यह बयान दिया. उन्होंने कहा कि हर शख्स किसी न किसी चीज से प्यार करता है. लेकिन, भजन और भोजन अगर अकेले में किए जाएं तो बेहतर रहता है. इनका प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि यह बीजेपी का एजेंडा है, इसमें जितना फंसेगे, उतना ही मुस्लिम समाज पीछे जाएगा. इससे पहले आज लखनऊ में मायावती ने आई लव मुहम्मद और आई लव महादेव पर बयान दिया था और इसे राजनीति करार दिया है. मायावती ने रैली के दौरान लोगों से अपील की थी कि वह इससे दूर रहें. सुप्रीमो ने कहा था कि जो लोग शरारती तत्व होते हैं वह दूसरे धर्मों के भगवान और महापुरुषों का अपमान करते हैं.

बरेली में आई लव मुहम्मद को लेकर विवाद

कानपुर में आई लव मुहम्मद पोस्टर लगाने के बाद एफआईआर होने से इस मुहिम की शुरुआत हुई थी. देश भर में अलग-अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हुए. पिछले महीने बरेली में भी 'आई लव मुहम्मद' प्रोटेस्ट हुआ था. इस दौरान पुलिस के साथ झड़प का भी मामला सामने आया. इसके बाद पुलिस ने 82 लोगों को गिरफ्तार किया था. जिसमें एक फेमस मुस्लिम लीडर मौलाना तौकीर रज़ा भी शामिल थे.

सपा डेलिगेशन को रोका

इस कार्रवाई का अपोज़ीशन लीडरान ने विरोध भी किया था. सपा ने एक डेलिगेशन बरेली भेजने की भी कोशिश की थी. हालांकि, उसे बीच में ही रोक दिया गया. जिस पर एमपी इकरा हसन ने नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में फरमान का राज चल रहा है.