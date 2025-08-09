Raksha Bandhan: मौलाना मोहम्मद फिरोज को राखी बांधने पहुंची शिक्षा मंत्री गुलाब देवी

Raksha Bandhan: संभल जनपद के चंदौसी में रक्षाबंधन के अवसर पर एक अनोखी मिसाल पेश करते हुए उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने अपने मुंहबोले भाई, मदरसा मोहम्मद अली जौहर के प्रबंधक मौलाना मोहम्मद फिरोज खां की कलाई पर राखी बांधी.

सालों से बांधती आ रही हैं राखी

गुलाब देवी और मौलाना फिरोज का यह भाई-बहन का रिश्ता सालों पुराना है. मंत्री गुलाब देवी हर साल भाई दूज पर तिलक और रक्षाबंधन पर राखी बांधकर इस रिश्ते को निभाती आ रही हैं. खास बात यह है कि गुलाब देवी के कोई सगा भाई नहीं हैं. उन्होंने मौलाना मोहम्मद फिरोज और कांग्रेस कार्यकर्ता सलीम सैफी को अपना मुंहबोला भाई बनाया हैत

मुंहबोले भाइ के साथ मंत्री का रिश्ता महज औपचारिक नहीं है, बल्कि वे एक-दूसरे के परिवारिक कार्यक्रमों और शादी-विवाह में भी सक्रिय रूप से शामिल होते हैं. मौलाना फिरोज और सलीम सैफी भी बहन का पूरा फर्ज निभाते हुए मंत्री गुलाब देवी के परिवार में हर खुशी और जिम्मेदारी में साथ रहते हैं. यह भाई-बहन का रिश्ता समाज में आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करता है.