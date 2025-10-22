Ram Gopal Varma के गाजा वाले पोस्ट पर लोगों ने क्या कहा? अत्याचार का उड़ाया था मजाक

Ram Gopal Varma on Gaza: राम गोपाल वर्मा ने इस बार गाजा और दीवाली को लेकर ऐसा ट्वीट किया है कि उनकी इंटरनेशनल लेवल पर मज़म्मत हो रही है. दरसअसल, रामगोपाल वर्मा ने गाजा में हर रोज दीवाली होने की बात कही है, जिस पर उन्हें लोग आड़े हाथों ले रहे हैं.

राम गोपाल वर्मा ने क्या कहा?

भारतीय फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा एक विवादित ट्वीट के बाद अंतरराष्ट्रीय आलोचना के घेरे में आ गए हैं. वर्मा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा,"भारत में केवल एक दिन दीवाली है और हाजा में हर रोज दीवाली है." उनके इस बयान ने दुनियाभर में गुस्सा भड़का दिया है, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म के प्रकाश पर्व दीवाली की तुलना गाज़ा पर चल रहे इज़रायली हमलों से कर दी. आलोचकों ने इसे निर्दयी, असंवेदनशील और गाज़ा में हो रहे नरसंहार का मज़ाक उड़ाने वाला बताया है.

गाजा में बमबारी से 65 हजार से ज्यादा मौतें

यह पोस्ट ऐसे समय में सामने आई जब गाज़ा में लगातार इज़रायली बमबारी के कारण हज़ारों नागरिकों की मौत हो चुकी है और वहां मानवीय संकट गहराता जा रहा है. गाजा में 65 हजार से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं. पत्रकारों, लेखकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों ने वर्मा के बयान की कड़ी निंदा की है.

कॉलमनिस्ट सारा आथर ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण पर टिप्पणी करते हुए कहा,"भारत के बाहर के लोग यह समझ भी नहीं सकते कि यहां की राजनीति किस हद तक गिर चुकी है- जिसे अब भारतीय सेलिब्रिटीज़ भी खुलेआम बढ़ावा दे रहे हैं."

शिक्षाविद और एक्टिविस्ट राखी त्रिपाठी ने वर्मा की संवेदनहीनता पर सवाल उठाया,"दीवाली उम्मीद, प्रकाश और नवीनीकरण का त्योहार है. गाज़ा जीवित रहने की लड़ाई लड़ रहा है. इस व्यक्ति को जश्न और तबाही में फर्क नहीं पता. यह निर्दयी है." फिलहाल, राम गोपाल वर्मा ने न तो माफी मांगी है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है.