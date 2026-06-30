'राम मंदिर छोड़िए, मजारों के चंदे की जांच कराइए', BJP के मुस्लिम नेता ने अखिलेश यादव को घेरा

राम मंदिर में करोड़ों की चोरी

गौरतलब है कि राम मंदिर से करोड़ों रुपये का दान चोरी हो गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है. इस बीच, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कई अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है. पुलिस ने दान की चोरी के मामले में पूर्व पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की और आगे की पूछताछ के लिए उन्हें फिर से थाने बुला सकती है. पुलिस की जांच में पता चला है कि चोरी की घटनाएं 70 बार हुईं, जो CCTV फुटेज में कैद हुई हैं. राम मंदिर से इतनी बड़ी रकम की चोरी ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है और समाजवादी पार्टी ने BJP पर निशाना साधा है.