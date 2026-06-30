'राम मंदिर छोड़िए, मजारों के चंदे की जांच कराइए', BJP के मुस्लिम नेता ने अखिलेश यादव को घेरा

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BJP Muslim Leader on Akhilesh Yadav: राम मंदिर में हुई चोरी को लेकर उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में भारी हंगामा मचा हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस घटना पर खुलकर बात की है और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. इस बीच अमरोहा में बीजेपी के एक मुस्लिम कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है. बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ता हाजी बब्बू मंसूरी ने मजारों को मिलने वाले चंदे की जांच की मांग की है. उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि वे राम मंदिर का मुद्दा छोड़कर योगी आदित्यनाथ सरकार से इन मजारों पर जमा होने वाले चंदे की जांच करने की मांग करें.
अमरोहा के रहने वाले हाजी बब्बू मंसूरी ने मजारों पर आने वाले चंदे की जांच की मांग उठाते हुए अखिलेश यादव को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा, "अगर धार्मिक स्थलों पर आने वाले चंदे में पारदर्शिता की बात की जा रही है, तो मजारों पर आने वाले चंदे की भी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए." BJP कार्यकर्ता का कहना है कि मजारों पर आने वाला चंदा किस प्रकार खर्च होता है और उसका हिसाब-किताब सार्वजनिक होना चाहिए.
अखिलेश यादव के सामने रखी बड़ी डिमांड
हाजी बब्बू मंसूरी ने कहा कि अगर अखिलेश यादव पारदर्शिता की वकालत करते हैं, तो उन्हें योगी आदित्यनाथ सरकार से मजारों को मिलने वाले दान की जांच की मांग करनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव को पहले यह साफ़ करना चाहिए कि उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए कोई दान दिया था या नहीं. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर मिलने वाले दान को लेकर एक समान व्यवस्था और जांच की एक जैसी प्रक्रिया होनी चाहिए.
राम मंदिर में करोड़ों की चोरी
गौरतलब है कि राम मंदिर से करोड़ों रुपये का दान चोरी हो गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है. इस बीच, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कई अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है. पुलिस ने दान की चोरी के मामले में पूर्व पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की और आगे की पूछताछ के लिए उन्हें फिर से थाने बुला सकती है. पुलिस की जांच में पता चला है कि चोरी की घटनाएं 70 बार हुईं, जो CCTV फुटेज में कैद हुई हैं. राम मंदिर से इतनी बड़ी रकम की चोरी ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है और समाजवादी पार्टी ने BJP पर निशाना साधा है.