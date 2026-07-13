/राम मंदिर पर हमले की साजिश रचने के मुल्जिम अब्दुल रहमान हत्या मामले में सख्त हुआ अदालत; कोर्ट ने तय किए आरोप; होगी नियमित सुनवाई

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Uttar Pradesh News: राम मंदिर पर कथित हमले की साजिश रचने के इल्जाम में गिरफ्तार अब्दुल रहमान की कत्ल के मामले में कोर्ट ने मुल्जिम गैंगस्टर अरुण चौधरी उर्फ अबू जाट के खिलाफ इल्जाम तय कर दिए हैं. अब्दुल रहमान का कत्ल फरीदाबाद जिले के नीमका जेल में हुआ. अदालत ने कत्ल और एक दीगर बंदी को धमकाने से जुड़े मुल्जिमों पर संज्ञान लेते हुए मामले की नियमित सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया है. एडिशनल सेशन जज सुरेंद्र कुमार की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान करनाल जेल में बंद अरुण चौधरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया. इल्जाम तय किए जाने पर मुल्जिम ने खुद को निर्दोष बताते हुए अदालत से मुकदमे का सामना करने की बात कही.
मामला 8 फरवरी की रात का है, जब नीमका जिला जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद अब्दुल रहमान की संदिग्ध परिस्थितियों में कत्ल कर दिया गया था. जांच एजेंसियों के मुताबिक मुल्जिम अरुण चौधरी ने गमछे में पत्थर बांधकर अब्दुल रहमान पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद जेल प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने कत्ल का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.
राम मंदिर पर हमले की साजिश के इल्जाम में अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया था. मरहूम अब्दुल रहमान उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के मिल्कीपुर क्षेत्र का रहने वाला था. उसे मार्च 2025 में गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान फरीदाबाद के पाली इलाके से गिरफ्तार किया गया था. जांच एजेंसियों का दावा था कि वह अयोध्या स्थित राम मंदिर को निशाना बनाने की साजिश में शामिल था. गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से दो हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए थे. इस मामले में उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था.
जम्मू-कश्मीर का गैंगस्टर है अरुण चौधरी
अरुण चौधरी उर्फ अबू जाट को जम्मू-कश्मीर का सक्रिय गैंगस्टर माना जाता है. सुरक्षा कारणों के चलते उसे जम्मू-कश्मीर की जेल से स्थानांतरित कर फरीदाबाद की नीमका जेल में रखा गया था. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया था कि घटना से पहले दोनों बंदियों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई थी. हत्याकांड के बाद न्यायिक जांच के साथ जेल की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा कराई गई थी. अब अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद मामले की नियमित सुनवाई होगी. अभियोजन पक्ष गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित करने का प्रयास करेगा, जबकि बचाव पक्ष ने सभी आरोपों से इनकार किया है.