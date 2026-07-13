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राम मंदिर पर हमले की साजिश रचने के मुल्जिम अब्दुल रहमान हत्या मामले में सख्त हुआ अदालत; कोर्ट ने तय किए आरोप; होगी नियमित सुनवाई

Uttar Pradesh News: फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद अब्दुल रहमान की हत्या के मामले में अदालत ने गैंगस्टर अरुण चौधरी उर्फ अबू जाट के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. अब नियमित सुनवाई होगी. जांच के अनुसार जेल के अंदर हुए हमले में अब्दुल रहमान की मौत हुई थी, जबकि आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 13, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:52 PM IST
राम मंदिर पर हमले की साजिश रचने के मुल्जिम अब्दुल रहमान हत्या मामले में सख्त हुआ अदालत; कोर्ट ने तय किए आरोप; होगी नियमित सुनवाई
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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