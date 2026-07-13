/राम मंदिर पर हमले की साजिश रचने के मुल्जिम अब्दुल रहमान हत्या मामले में सख्त हुआ अदालत; कोर्ट ने तय किए आरोप; होगी नियमित सुनवाई

Uttar Pradesh News: राम मंदिर पर कथित हमले की साजिश रचने के इल्जाम में गिरफ्तार अब्दुल रहमान की कत्ल के मामले में कोर्ट ने मुल्जिम गैंगस्टर अरुण चौधरी उर्फ अबू जाट के खिलाफ इल्जाम तय कर दिए हैं. अब्दुल रहमान का कत्ल फरीदाबाद जिले के नीमका जेल में हुआ. अदालत ने कत्ल और एक दीगर बंदी को धमकाने से जुड़े मुल्जिमों पर संज्ञान लेते हुए मामले की नियमित सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया है. एडिशनल सेशन जज सुरेंद्र कुमार की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान करनाल जेल में बंद अरुण चौधरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया. इल्जाम तय किए जाने पर मुल्जिम ने खुद को निर्दोष बताते हुए अदालत से मुकदमे का सामना करने की बात कही.