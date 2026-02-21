श्रीनगर में भाईचारे की नई तस्वीर, पंडित संदीप मावा के स्ट्रीट इफ्तार ने जीता दिल

Kashmir Ramadan 2026: रमजान के पाक महीने में जहां इबादत और इंसानियत का संदेश पूरी दुनिया में दिया जा रहा है, वहीं जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से सांप्रदायिक सौहार्द की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है. यहां हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए कश्मीरी पंडित संदीप मावा ने एक स्ट्रीट इफ्तार का आयोजन किया, जिसने लोगों के बीच एकता और आपसी सम्मान का संदेश दिया.

मिली जानकारी के मुताबिक, श्रीनगर में आयोजित इस स्ट्रीट इफ्तार में अलग-अलग समुदायों के लोग एक साथ शामिल हुए और रोजा खोलकर भाईचारे की भावना को मजबूत किया. कार्यक्रम का माहौल गर्मजोशी और अपनापन से भरा रहा, जहां लोगों ने मिलकर खाना शेयर किया और आपसी मेलजोल का संदेश दिया. यह आयोजन एक सुंदर उदाहरण के रूप में सामने आया, जिसमें अलग-अलग धर्मों और समुदायों के लोगों ने एक साथ बैठकर रोजा इफ्तार किया.

लोग कर रहे संदीप मावा की तारीफ

स्थानीय लोगों ने पंडित संदीप मावा के इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि यह कदम रमजान के पाक महीने में एकता, प्रेम और आपसी सम्मान का मजबूत संदेश देता है. स्ट्रीट इफ्तार में बुजुर्गों, नौजवानों, व्यापारियों और समाज के अन्य सदस्यों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. सभी लोग एक साथ बैठकर खाना शेयर करते नजर आए, जिससे सामाजिक सौहार्द की भावना और मजबूत होती दिखाई दी.

निवासियों का कहना है कि इस तरह की पहलें कश्मीर की पुरानी परंपरा 'कश्मीरियत' को मजबूत करती हैं. कश्मीरियत को भाईचारे, शांति और सह-अस्तित्व की संस्कृति के रूप में जाना जाता है, जिसमें अलग-अलग समुदायों के लोग मिलजुलकर रहते हैं. लोगों ने कहा कि संदीप मावा की यह पहल सांप्रदायिक सौहार्द का प्रेरणादायक उदाहरण है और घाटी की असली पहचान को दर्शाती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, कार्यक्रम में शामिल लोगों ने इसे सकारात्मक संदेश देने वाला आयोजन बताया और कहा कि ऐसे प्रयास समाज में आपसी समझ और सम्मान को बढ़ाते हैं. रमजान के दौरान आयोजित यह स्ट्रीट इफ्तार अलग-अलग समुदायों के लोगों को एक मंच पर लाने का माध्यम बना, जहां सभी ने मिलकर रोज़ा खोला और भाईचारे का संदेश साझा किया.

आगरा की में भी दिखा हिंदू मुस्लिम एकता का संगम

इसी तरह की हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तस्वीर ताज नगरी आगरा से देखने को मिली. जिसे लोग गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल करार दे रहे हैं. ताज नगरी आगरा में ऐतिहासिक आगरा किला के ठीक सामने पिछले कई सालों से रमजान के दौरान एक खास दस्तरखान सजाया जा रहा है. यह सिर्फ इफ्तार का आयोजन नहीं, बल्कि मोहब्बत और इंसानियत की निशानी है.

हर शाम यहां रोजेदारों के साथ राहगीर, मजदूर, पर्यटक और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में जुटते हैं. खास बात यह है कि यहां धर्म की कोई दीवार नहीं है. हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य मजहब के लोग एक साथ बैठकर इफ्तार करते हैं. दस्तरखान पर खजूर, फल, शरबत और बेहतरीन खाने का इंतजाम किया जाता है. आयोजकों का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ रोजा खुलवाना नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ना है. कई विदेशी पर्यटक भी इसमें शामिल होकर भारत की साझा संस्कृति को महसूस करते हैं.

(लेखक- माधवी राय, जी सलाम)

