Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3118141
Zee SalaamIndian Muslimश्रीनगर में भाईचारे की नई तस्वीर, पंडित संदीप मावा के स्ट्रीट इफ्तार ने जीता दिल

श्रीनगर में भाईचारे की नई तस्वीर, पंडित संदीप मावा के स्ट्रीट इफ्तार ने जीता दिल

Hindu Muslim Unity in Ramadan: रमजान 2026 के दौरान श्रीनगर में कश्मीरी पंडित संदीप मावा के जरिये आयोजित स्ट्रीट इफ्तार और आगरा में सजने वाले साझा दस्तरखान ने हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की. अलग-अलग समुदायों के लोगों ने साथ बैठकर रोजा खोला और भाईचारे का संदेश दिया. इस तरह की तस्वीरें उन चरमपंथी संगठनों के मुंह पर तमाचा है, जो लगातार सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. 

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 21, 2026, 10:08 PM IST

Trending Photos

श्रीनगर में रोजेदारों को इफ्तारी देते पंडित संदीप मावा
श्रीनगर में रोजेदारों को इफ्तारी देते पंडित संदीप मावा

Kashmir Ramadan 2026: रमजान के पाक महीने में जहां इबादत और इंसानियत का संदेश पूरी दुनिया में दिया जा रहा है, वहीं जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से सांप्रदायिक सौहार्द की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है. यहां हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए कश्मीरी पंडित संदीप मावा ने एक स्ट्रीट इफ्तार का आयोजन किया, जिसने लोगों के बीच एकता और आपसी सम्मान का संदेश दिया.

मिली जानकारी के मुताबिक, श्रीनगर में आयोजित इस स्ट्रीट इफ्तार में अलग-अलग समुदायों के लोग एक साथ शामिल हुए और रोजा खोलकर भाईचारे की भावना को मजबूत किया. कार्यक्रम का माहौल गर्मजोशी और अपनापन से भरा रहा, जहां लोगों ने मिलकर खाना शेयर किया और आपसी मेलजोल का संदेश दिया. यह आयोजन एक सुंदर उदाहरण के रूप में सामने आया, जिसमें अलग-अलग धर्मों और समुदायों के लोगों ने एक साथ बैठकर रोजा इफ्तार किया.

लोग कर रहे संदीप मावा की तारीफ
स्थानीय लोगों ने पंडित संदीप मावा के इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि यह कदम रमजान के पाक महीने में एकता, प्रेम और आपसी सम्मान का मजबूत संदेश देता है. स्ट्रीट इफ्तार में बुजुर्गों, नौजवानों, व्यापारियों और समाज के अन्य सदस्यों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. सभी लोग एक साथ बैठकर खाना शेयर करते नजर आए, जिससे सामाजिक सौहार्द की भावना और मजबूत होती दिखाई दी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Bijnor News: ब्रजेश देवी का नहीं था कोई भाई, तो रोज़े रखकर भात की रस्म अदा करने पहुंची अकूरन

निवासियों का कहना है कि इस तरह की पहलें कश्मीर की पुरानी परंपरा 'कश्मीरियत' को मजबूत करती हैं. कश्मीरियत को भाईचारे, शांति और सह-अस्तित्व की संस्कृति के रूप में जाना जाता है, जिसमें अलग-अलग समुदायों के लोग मिलजुलकर रहते हैं. लोगों ने कहा कि संदीप मावा की यह पहल सांप्रदायिक सौहार्द का प्रेरणादायक उदाहरण है और घाटी की असली पहचान को दर्शाती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, कार्यक्रम में शामिल लोगों ने इसे सकारात्मक संदेश देने वाला आयोजन बताया और कहा कि ऐसे प्रयास समाज में आपसी समझ और सम्मान को बढ़ाते हैं. रमजान के दौरान आयोजित यह स्ट्रीट इफ्तार अलग-अलग समुदायों के लोगों को एक मंच पर लाने का माध्यम बना, जहां सभी ने मिलकर रोज़ा खोला और भाईचारे का संदेश साझा किया.

आगरा की में भी दिखा हिंदू मुस्लिम एकता का संगम
इसी तरह की हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तस्वीर ताज नगरी आगरा से देखने को मिली. जिसे लोग गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल करार दे रहे हैं. ताज नगरी आगरा में ऐतिहासिक आगरा किला के ठीक सामने पिछले कई सालों से रमजान के दौरान एक खास दस्तरखान सजाया जा रहा है. यह सिर्फ इफ्तार का आयोजन नहीं, बल्कि मोहब्बत और इंसानियत की निशानी है.

हर शाम यहां रोजेदारों के साथ राहगीर, मजदूर, पर्यटक और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में जुटते हैं. खास बात यह है कि यहां धर्म की कोई दीवार नहीं है. हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य मजहब के लोग एक साथ बैठकर इफ्तार करते हैं. दस्तरखान पर खजूर, फल, शरबत और बेहतरीन खाने का इंतजाम किया जाता है. आयोजकों का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ रोजा खुलवाना नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ना है. कई विदेशी पर्यटक भी इसमें शामिल होकर भारत की साझा संस्कृति को महसूस करते हैं.

(लेखक- माधवी राय, जी सलाम)

यह भी पढ़ें: मुगलों का 'मीना बाजार' शोषण नहीं, महिला मुक्ति का था प्रतीक; अधजल गगरी है योगी का ज्ञान!

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

jammu kashmir newsRamadan 2026Iftarmuslim news

Trending news

jammu kashmir news
श्रीनगर में भाईचारे की नई तस्वीर, पंडित संदीप मावा के स्ट्रीट इफ्तार ने जीता दिल
Jharkhand news
घर लौटने से पहले ही उखड़ गई जिंदगी की सांस; अरब से कब आएगी लाश, अपनों की तरस रही आँखे
UTTAR PRADESH
ब्रजेश देवी का नहीं था कोई भाई, तो रोज़े रखकर भात की रस्म अदा करने पहुंची अकूरन
Delhi news
उमरदीन की हत्या के बाद फरार सुनील पुलिस के हत्थे चढ़ा, किया चौंकाने वाला खुलाला
Meena Bazaar
'मीना बाजार' शोषण नहीं, महिला मुक्ति का था प्रतीक; अधजल गगरी है योगी का ज्ञान!
muslim news
बिहार सरकार ने ईद को लेकर किया बड़ा ऐलान, चलाएगी 200 अंतर्राज्यीय त्योहारी बसें
Nigeria News
रमजान के पहले दिन नाइजीरियन पुलिस का बेरोजेदारों पर एक्शन, खाना खाते 9 लोग गिरफ्तार
muslim news
अब रमजान में चंदा मांगने आए मुसलमानों पर भी ऐतराज;BJP विधायक को पुलिस पर भरोसा नहीं!
Saudi Arab News
पाक रमजान में ब्राजीलियन फुटबॉलर की बदली जिंदगी, 'कैथलीन सूजा' ने कबूल किया इस्लाम
muslim news
महराजगंज में जुमे की नमाज पर रोक से मचा बवाल, मुस्लिम समुदाय पहुंचा हाईकोर्ट