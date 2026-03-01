रमजान में पंजाब के बाद आंध्र प्रदेश में मुस्लिम छात्राओं से भेदभाव; हिजाब और सेहरी-इफ्तार से दिक्कत!

Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग की कश्मीरी मुस्लिम छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है. मुस्लिम छात्राओं का कहना है कि रमजान के पाक महीने में सेहरी और रोजे से जुड़ी बुनियादी इंतजाम करने से इनकार कर दिया है. इतना ही नहीं, कॉलेज प्रशासन के जरिये कथित तौर पर हिजाब पहनने पर रोक लगाने की कोशिश की गई और विरोध करने पर उन्हें निलंबित करने की धमकी दी गई.

मुस्लिम छात्राओं का आरोप है कि उनके साथ बदसलूकी की गई और कुछ मौकों पर उन्हें "आतंकवादी" कहकर भी पुकारा गया. जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर से आई छात्राएं प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हैं. इन छात्राओं ने शिकायत की है कि उन्हें उनकी कश्मीरी पहचान और उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है. एसोसिएशन ने इस मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर फौरन हस्तक्षेप करने की मांग की है.

'कॉलेज प्रशासन की धमकी से तनाव में हैं मुस्लिम छात्राएं'

एसोसिएशन ने जारी बयान में कहा है कि छात्राओं ने संगठित तरीके से किए जा रहे भेदभाव, अपमान और उत्पीड़न की शिकायत की है. उनका कहना है कि इस स्थिति की वजह कॉलेज में डर और मानसिक दबाव का माहौल बन गया है, जिसका असर उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है. छात्राओं का आरोप है कि वे नियमित रूप से फीस जमा करती हैं, इसके बावजूद उनसे यह सवाल किया गया कि अगर उन्हें रमजान और धार्मिक रस्मों में इतनी दिलचस्पी है तो उन्होंने इस कॉलेज को क्यों चुना? छात्राओं ने इस व्यवहार को भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण बताया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: कश्मीरी छात्रों से बदतमीजी के आरोपों के बाद CT यूनिवर्सिटी के VC का इस्तीफा, सेहरी-इफ्तार पर हुआ था विवाद

छात्राओं का कहना है कि रमजान के दौरान सेहरी और इफ्तार के लिए बुनियादी इंतजाम करने की उनकी मांग को भी खारिज कर दिया गया. उनका आरोप है कि रोजे के दौरान उन्हें जरुरी सुविधाएं नहीं दी जा रहीं. शिकायत में यह भी कहा गया है कि कुछ छात्राओं को सेहरी और इफ्तार के लिए बाहर से खाना लाने से भी रोका गया और उन्हें यह सलाह दी गई कि अगर वे ज्यादा धार्मिक हैं तो उन्हें इस कॉलेज में दाखिला नहीं लेना चाहिए था.

'मुस्लिम छात्राओं को अपमानजनक शब्दों से पुकारा जाता है'

छात्राओं के मुताबिक उन्हें हिजाब उतारने और धार्मिक रस्में छोड़ने के लिए भी कहा गया, जिसे उन्होंने अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है. इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया है कि कश्मीरी छात्राओं को अपमानजनक शब्दों से पुकारा जाता है और अगर वे अपनी चिंताएं जाहिर करती हैं तो उन्हें निलंबन की धमकी दी जाती है. हालांकि, इन आरोपों को लेकर अभी तक कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

पंजाब के निजी यूनिवर्सिटी में भी मुस्लिम छात्रों के साथ हो चुकी है बदसलूकी

इससे पहले पंजाब के निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों के साथ कथित भेदभाव का मामला सामने आया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रमजान के दौरान इफ्तार और सेहरी के इंतेजाम को लेकर कश्मीरी मुस्लिम छात्रों और प्रशासन के बीच विवाद पैदा हो गया था. छात्रों का कहना था कि उन्होंने कई बार यूनिवर्सिटी प्रशासन से रोजा रखने वाले छात्रों के लिए समय पर इफ्तार और सेहरी के खाने का इंतजाम करने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया.

जब छात्र इस मुद्दे को लेकर मेस पहुंचे तो उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्हें हॉस्टल खाली करने की धमकी भी दी गई. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और तूल पकड़ गया. इसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन के एक अधिकारी के जरिये छात्रों को धमकी देते हुए देखा जा सकता है. इसके बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की. विवाद बढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी के वाइसचांसलर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और मामले की जांच शुरू कर दी गई.

यह भी पढ़ें: लाल बारादरी मस्जिद विवाद: नमाज की जगह और FIR वापसी की मांग पर छात्रों के आरपार का ऐलान