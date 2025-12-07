Advertisement
आक्रांता को महिमांडित करने वाले हैं देश के गद्दार, नई बाबरी मस्जिद पर भड़के रामदेव बाबा

Ramdev Baba Comment on Babri Masjid: पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर योग गुरु रामदेव बाबा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि बाबर एक आक्रांता था और उसको महिमामंडित करने वाले लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 07, 2025, 10:18 AM IST

Ramdev Baba Comment on Babri Masjid: पश्चिम बंगाल में TMC के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार (6 दिसंबर) को बाबरी मस्जिद की नींव रखी. इस पर विवाद हो गया है. प्रसिद्ध योग गुरु और व्यापारी रामदेव बाबा ने कहा कि उन्हें मालूम है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है. उन्होंने कहा कि भारत बाबर का देश नहीं है और उसके नाम को महिमामंडित करने वाले लोग भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे. 

रामदेव बाब ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत शिव और सनातन का देश है. उन्होंने मुगल बादशाह बाबर को एक आक्रांता, लूटेरा और बर्बर बताया. उन्होंने कहा कि भारत से गुलामी की हर पहचान, निशान और नाम को मिटा देना चाहिए, चाहे वह तीर्थ स्थल के रूप में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र. 

रामदेव बाबा से 6 दिसंबर 1992 के बाबरी विध्वंस पर सवाल किया गया तो रामदेव बाबा ने जवाब दिया कि 6 दिसंबर गुलामियों की निशानी को मिटाने का दिन है. उन्होंने कहा कि गुलामी की निशानी कही भी हो उसे मिटा देना चाहिए. उन्होंने कहा कि वह इस बात पर मुतमइन है कि भारत के लोग अब जागरूक हो चुके हैं और वह भारत में किसी आक्रांता को महिमामंडित नहीं होने देंगे. 

रामदेव बाबा ने कहा कि वह किसी धर्म या धार्मिक स्थल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बाबर न तो मुसलमान था और न इस्लाम को फॉलो करता था, वह एक आक्रांता और क्रूर शासक था उसको महिमामंडित नहीं करना चाहिए. 

