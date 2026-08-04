'छात्र कम, पंचर-ताला बनाने वाले ज्यादा थे', जंतर-मंतर के Gen-Z प्रदर्शन पर रमेश बिधूड़ी के बयान से बवाल

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Ramesh Bidhuri on Gen-Z Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक के खिलाफ हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. सोमवार को विरोध प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए बिधूड़ी ने दावा किया कि जंतर-मंतर पर छात्रों से ज़्यादा "पंचर बनाने वाले और ताला बनाने वाले" मौजूद थे.
बीजेपी के 'Gen-Z समिट' को संबोधित करते हुए बिधूड़ी ने जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि युवाओं को गुमराह किया गया और प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. बिधूड़ी ने कहा, "वहां छात्रों से ज्यादा पंचर बनाने वाले और ताला बनाने वाले थे. क्या आप जानते हैं कि पंचर बनाने वाले कौन थे? वे बड़ी संख्या में मौजूद थे, जबकि छात्र कम थे." वहीं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार के खिलाफ इस्तेमाल की गई कथित अपमानजनक भाषा की भी आलोचना की. बिधूड़ी ने सवाल किया कि क्या देश के बेटे-बेटियां प्रधानमंत्री और उनके परिवार के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं.
पीएम मोदी ने माफी की अपील की थी
बिधूड़ी का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन में शामिल युवाओं को जवाब देते हुए एक वीडियो संदेश जारी करने के कुछ ही दिनों बाद आया है. मोदी ने प्रदर्शन के दौरान अपने और अपनी दिवंगत मां के खिलाफ इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा पर दुख व्यक्त किया था. हालांकि, सजा की मांग करने के बजाय प्रधानमंत्री ने युवाओं को सही रास्ता दिखाने और उन्हें माफ करने की अपील की. प्रदर्शनकारी कुछ युवाओं को "गुमराह बच्चे" बताते हुए उन्होंने उनके प्रति नरम रवैया अपनाने की वकालत की.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े लोग मुसलमानों के लिए "पंचर बनाने वाले" शब्द का इस्तेमाल करते हैं और दावा करते हैं कि इस पेशे में मुस्लिम समुदाय के लोगों की बड़ी संख्या है. आलोचकों का कहना है कि अक्सर इसी वजह से मुसलमानों को नीचा दिखाने या उनका मज़ाक उड़ाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह, "ताला बनाने वाले" शब्द को भी अक्सर मुस्लिम समुदाय से जोड़ा जाता है.