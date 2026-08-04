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'छात्र कम, पंचर-ताला बनाने वाले ज्यादा थे', जंतर-मंतर के Gen-Z प्रदर्शन पर रमेश बिधूड़ी के बयान से बवाल

Ramesh Bidhuri on Gen-Z Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक के ख़िलाफ़ हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर BJP नेता रमेश बिधूड़ी के बयानों पर विवाद खड़ा हो गया है. बिधूड़ी ने दावा किया कि प्रदर्शन में छात्रों से ज़्यादा "पंचर ठीक करने वाले और ताले बनाने वाले" लोग मौजूद थे. उन्होंने PM मोदी और उनके परिवार के खिलाफ लगाए गए कथित आपत्तिजनक नारों की भी आलोचना की.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 04, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:53 AM IST
'छात्र कम, पंचर-ताला बनाने वाले ज्यादा थे', जंतर-मंतर के Gen-Z प्रदर्शन पर रमेश बिधूड़ी के बयान से बवाल

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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