'छात्र कम, पंचर-ताला बनाने वाले ज्यादा थे', जंतर-मंतर के Gen-Z प्रदर्शन पर रमेश बिधूड़ी के बयान से बवाल

बीजेपी के 'Gen-Z समिट' को संबोधित करते हुए बिधूड़ी ने जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि युवाओं को गुमराह किया गया और प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. बिधूड़ी ने कहा, "वहां छात्रों से ज्यादा पंचर बनाने वाले और ताला बनाने वाले थे. क्या आप जानते हैं कि पंचर बनाने वाले कौन थे? वे बड़ी संख्या में मौजूद थे, जबकि छात्र कम थे." वहीं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार के खिलाफ इस्तेमाल की गई कथित अपमानजनक भाषा की भी आलोचना की. बिधूड़ी ने सवाल किया कि क्या देश के बेटे-बेटियां प्रधानमंत्री और उनके परिवार के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं.