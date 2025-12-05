Ramnagar: बीफ से भरी गाड़ी वाला झूठ फैलाने वाले शख्स को जेल; खूब हुआ इलाके में बवाल

Uttarakhand News: उत्तराखंड की रामनगर तहसील के छोटी इलाके एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया. यहां एक शख्स ने लोगों को बीफ के बारे में भड़काने की कोशिश की. जांच हुई तो सामने आया कि जिस गाड़ी में बीफ भरा होने का दावा किया जा रहा था उसमें कुछ नहीं था.

ड्राइवर की हुई थी बेरहमी से पिटाई

पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी ने झूठी सूचना देकर भीड़ को भड़काया था, जिससे हालात बिगड़ गएय पता चला है कि 23 अक्टूबर को छोटी और बेल पड़ाऊ इलाके में एक गाड़ी को लेकर अचानक दंगा भड़क गया था. कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि गाड़ी में बीफ है, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. गुस्साई भीड़ ने गाड़ी में तोड़फोड़ की और ड्राइवर की पिटाई भी की.

पुलिस को थी काफी वक्त से थी आरोपी की तलाश

इस घटना के बाद इलाके में गंभीर तनाव पैदा हो गया था, जिस पर पुलिस को तुरंत एक्शन लेना पड़ा. दंगे के बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए और कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया था. साथ ही, पुलिस उस शख्स की तलाश कर रही थी जिसने सबसे पहले झूठी सूचना देकर माहौल खराब किया था.

पुलिस को मिली थी बड़ी कामयाबी

बुधवार को पुलिस को इस मामले में एक बड़ी कामयाबी मिली. पुलिस अधिकारी सुशील कुमार के मुताबिक, जांच में पता चला कि रेलवे कॉलोनी का रहने वाला शारिक बेटा रईस घटना के समय मौके पर मौजूद था और उसने गाड़ी में बीफ होने की झूठी खबर फैलाई थी.

पुलिस ने शारिक को कोर्ट में किया पेश

जिसके आधार पर भीड़ जमा हो गई और हालात हिंसक हो गए. पुलिस ने आरोपी शारिक को खत्री के पास से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.