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रामपुर में तरक्की की नजर चढ़ी मजार, इंतजामियां ने 150 साल पुरानी मजार हटाई

UP Mazar Demolition News: उत्तर प्रदेश में एक और मजार तरक्की की आड़ में हटा दी गई. रामपुर के जौहर बाईपास पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान करीब 150 साल पुरानी हजरत बैरम शाह मियां की मजार को देर रात भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हटा दिया गया. अगले दिन नीम का पेड़ भी काट दिया गया. इस कार्रवाई के बाद मुकामी लोगों नाराजगी फैल गई.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jul 09, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:51 PM IST
रामपुर में तरक्की की नजर चढ़ी मजार, इंतजामियां ने 150 साल पुरानी मजार हटाई
Image Credit: रामपुर की मशहूर हजरत बैरम शाह मियां की मजार को ढहाया Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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