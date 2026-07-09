/रामपुर में तरक्की की नजर चढ़ी मजार, इंतजामियां ने 150 साल पुरानी मजार हटाई

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Ramapur Mazar News: उत्तर प्रदेश हुकूमत पर सरकारी जमीनों, सड़क चौड़ीकरण और तरक्की की आड़ में रूकवाट के नाम पर अक्सर अल्पसंख्यकों के इबादतगाहों और मदरसों पर कार्रवाई करने के इल्जाम लगते रहे हैं. हालिया कुछ सालों में प्रदेश में सैकड़ों साल पुरानी कई मस्जिदों और मजारों को इंतजामिया ने कथित तौर पर गैर-कानूनी करार देते हुए ढहा दिया है. वहीं, अब रामपुर से भी इसी तरह का हैरान करने वाला मामला सामने आया है.
रामपुर जिला इंतजामिया की राडार पर करीब डेढ़ सौ साल पुरानी एक मशहूर मजार आ गई है. देर रात भारी पुलिस फोर्स के बीच बुलडोजर चलाकर मजार को हटा दिया गया, जबकि अगले दिन उसके पास मौजूद पुराने नीम के पेड़ को भी काट दिया गया. पूरी कार्रवाई के दौरान इलाके में कड़ी निगरानी रखी गई और किसी तरह की नाखुशी या हंगामे से बचने के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे.
हजरत बैरम शाह मियां की 150 साल पुरानी मजार को हटाया
पूरा मामला रामपुर जिले के अजीमनगर थाना इलाके में मौजूद जौहर बाईपास का है. यहां सड़क चौड़ीकरण के काम के दौरान इंतजामिया ने नीम वाली जियारत के नाम से मशहूर हजरत बैरम शाह मियां की करीब 150 साल पुरानी मजार को हटा दिया. इंतजामिया का कहना है कि मजार सड़क के बीचों-बीच बनी हुई थी और सड़क चौड़ीकरण के साथ-साथ ट्रैफिक को महफ़ूज़ और रवां-दवां बनाने के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी.
मंगलवार (7 जुलाई) की देर रात प्रशासन ने बड़े पैमाने पर मुहिम चलाया. किसी भी तरह की नागवार हालात से बचने के लिए चार थानों की पुलिस के अलावा पुलिस लाइन से अजाफी फोर्स भी तैनात किया गया था. इस दौरान पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई. साथ ही रास्तों को बदल दिया गया, ताकि कार्रवाई के दौरान किसी तरह की दिक्कत न हो.
हजरत बैरम शाह मियां की मजार हटने से मुकामी लोग नाराज
रात करीब तीन बजे लोक निर्माण विभाग की टीम बुलडोजर और दूसरी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस की निगरानी में मजार को हटाया गया. इसके बाद मलबे को तुरंत गाड़ियों में भरकर वहां से हटा दिया गया, ताकि सड़क पर कोई रुकावट न रहे. बुधवार को कार्रवाई के दूसरे मरहले में मजार के पास मौजूद पुराने नीम के पेड़ को भी मशीनों की मदद से काट दिया गया. पेड़ के अवशेष भी डंपरों में भरकर वहां से हटाए गए.
पूरे मुहिम के दौरान सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे. सुबह जब इलाके के लोगों को इस कार्रवाई की जानकारी मिली तो लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली. हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने लोगों को समझाया और हालात को शांत कराया. ऐहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया था. इंतजामिया का कहना है कि पूरे इलाके में हालात सामान्य हैं और स्थिति पूरी तरह काबू में है.
"मजार को बचाने के लिए की गई हर मुमकिन कोशिश"
मजार के मुतवल्ली नासिर मियां ने बताया कि हजरत बैरम शाह मियां की यह मजार करीब 150 साल पुरानी थी और वह पिछले लगभग 30 सालों से इसकी देखरेख कर रहे थे. नासिर मियां के मुताबिक, इंतजामिया ने करीब आठ दिन पहले मजार से सामान हटाने का नोटिस चस्पा किया था. उनका कहना है कि उन्होंने मजार को बचाने के लिए कानूनी और इंतजामिया की सतह पर कोशिशें भी कीं, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली. आखिरकार इंतजामिया ने देर रात कार्रवाई करते हुए मजार को हटा दिया.