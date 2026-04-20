मस्जिद में घुसकर महिला ने मचाया उत्पात, धर्मिक किताब जलाने पर मचा बवाल; इलाका छावनी में तबीदल

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और हिंसा भड़काने की नीयत से एक मस्जिद में धार्मिक रखी धार्मिक किताबें जलाने और मस्जिद के सामने स्थित मजार पर लगे झंडे को जलाने का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है.

यह मामला रामपुर जिले के शहजादनगर थाना क्षेत्र के दबका गांव का है. मिली जानकारी के मुताबिक एक अज्ञात महिला ने मस्जिद और मजार परिसर में जाने के बाद जमकर उत्पात मचाया. आरोप है कि महिला ने वहां रखी इस्लाम धर्म की पवित्र किताबों को आग के हवाले कर दिया और मजार पर लगा धार्मिक झंडा भी जला दिया. इस दौरान मस्जिद में नमाज अदा कर रहे लोगों के साथ मारपीट की भी खबर है. इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र होकर विरोध जताने लगे. हालात बिगड़ते देख प्रशासन हरकत में आया और कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया. फिलहाल गांव में एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पूरे इलाके पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

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पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इलाके में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर सतर्कता बरती जा रही है.