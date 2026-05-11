Azam Khan Bail: शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान को मिली जमानत, क्या जेल से आएंगे बाहर?

Uttar Pradesh News: लंबे समय से कानूनी मामलों में घिरे समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को शत्रु संपत्ति मामले में सोमवार (11 मई) को अदालत से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने मुकदमे में बढ़ाई गई तीन गंभीर धाराओं में उनकी जमानत मंजूर कर ली है. हालांकि, इस राहत के बावजूद आजम खान फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि वह पहले से दूसरे मामले में सजा काट रहे हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह मामला जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास मौजूद शत्रु संपत्ति से जुड़ा हुआ है. साल 2020 में कलक्ट्रेट के रिकॉर्ड कक्ष में तैनात सहायक अभिलेखपाल मोहम्मद फरीद की ओर से सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए इमामुद्दीन कुरैशी की संपत्ति को राजस्व अभिलेखों में शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था, लेकिन बाद में रिकॉर्ड में कथित तौर पर फर्जी बदलाव करके दूसरे लोगों के नाम दर्ज कर दिए गए.

जांच के दौरान रिकॉर्ड कक्ष में रखे दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ और कई पन्ने फटे मिलने की बात भी सामने आई थी. इसी के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, उनकी पत्नी और पूर्व सांसद डॉ. तंजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम खान और जौहर ट्रस्ट से जुड़े कई दूसरे लोगों को आरोपी बनाया.

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मामले की जांच के दौरान रिटायर्ड कर्मचारी भगवंत के बयान को भी अहम माना गया. पुलिस ने उसी के आधार पर मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 471 और 201 भी जोड़ दी थीं. इन मामलों में राहत पाने के लिए आजम खान ने पहले एमपी एमएलएल स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन 23 अप्रैल को अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी.

इसके बाद आजम खान ने सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. आज यानी सोमवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें राहत देते हुए बढ़ाई गई तीनों धाराओं में जमानत दे दी. अदालत के इस फैसले को आजम खान के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है.

हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद आजम खान फिलहाल रामपुर जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे. वह अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ दो पैन कार्ड मामले में सजा काट रहे हैं. इस मामले में अदालत पहले ही दोनों को सात-सात साल की कैद की सजा सुना चुकी है. इसी वजह से शत्रु संपत्ति मामले में जमानत मिलने के बाद भी उनकी जेल से रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी है.

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