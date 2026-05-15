रामपुर में 'हलाला' के नाम पर महिला से दुष्कर्म का आरोप, विरोध करने पर भाई पर हमला

Uttar Pradesh Halala Case: उत्तर प्रदेश के रामपुर में हलाला के नाम पर महिला के साथ दुष्कर्म और उसके भाई पर हमले का मामला सामने आया है. पीड़िता ने पति और अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद इलाके में चर्चा और तनाव का माहौल बना हुआ है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Uttar Pradesh Halala Case: उत्तर प्रदेश के रामपुर में हलाला के नाम पर एक तलाकशुदा महिला के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है, आरोप है कि महिला को हलाला के नाम पर बुलाकर उसके साथ जबरन संबंध बनाए गए, वहीं जब महिला के भाई ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
रामपुर के अजीमनगर थाना क्षेत्र के नगलिया गांव में 'हलाला' के नाम पर महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पीड़िता का आरोप है कि उसके पति कमर अली ने तलाक दिया, जिसके बाद उसी पति से दोबारा निकाह कराने के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति से हलाला की बात कही गई, आरोप है कि हलाला के लिए महिला को बुलाया गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया.
पीड़िता के मुताबिक जब उसके भाई को इस घटना की जानकारी हुई और उसने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया. हमले में युवक घायल हो गया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर अजीमनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा. वहीं पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति कमर अली और जेठ गुफरान, असरफ सहित तीन आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.
पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है. वहीं, अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह को पीड़ित के पिता ने बताया कि उनकी पुत्री का विवाह 7 पहले हुआ था, तभी से उसका पति कमर अली उसे दहेज के लिए परेशान करता था आज उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया. उसके बाद तीन तलाक का हल ढूंढने के लि जबरदस्ती उसके जेठ के साथ हलाला करवाया गया है और दहेज के लिए उत्पीड़न किया गया.