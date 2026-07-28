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जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की कवायद तेज; इंतजामिया ने हाई कोर्ट में दाखिल की अर्जी, की खास मांग

Allahabad HC on Jauhar University Case: रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों के खिलाफ जारी RDA के इन्हिदामी नोटिस का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. इससे पहले 27 जुलाई को मुरादाबाद मंडल कमिश्नर के हुक्म के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अर्जी दाखिल कर इन्हेदामी नोटिस को रद्द करने या रोक लगाने की गुजारिश की है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Jul 28, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:36 PM IST
जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की कवायद तेज; इंतजामिया ने हाई कोर्ट में दाखिल की अर्जी, की खास मांग
Image Credit: (फाइल फोटो)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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