/जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की कवायद तेज; इंतजामिया ने हाई कोर्ट में दाखिल की अर्जी, की खास मांग

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Rampur Jauhar University Demolition Case: रामपुर की बहुचर्चित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का इन्हेदामी हुक्म का मामला अब हाई कोर्ट में पहुंच चुका है. सोमवार (27 जुलाई) को मुरादाबाद मंडल कमिश्नर के जरिये रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) के हुक्म पर रोक लगाने के अगले दिन यानी आज मंगलवार (28 जुलाई) को इंतजामिया ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को गिराने के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है. यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इन्हिदामी नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अब इस अहम मामले पर सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि अदालत का अगला फैसला यूनिवर्सिटी के मुस्तकबिल पर असर डाल सकता है.
दरअसल, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है. इस अर्जी में रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) की ओर से जारी ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती दी गई है. अर्जी में अदालत से गुजारिश की गई है कि RDA के इन्हिदामी नोटिस को रद्द किया जाए या फिर उस पर रोक लगाई जाए, ताकि यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों पर किसी तरह की कार्रवाई न हो सके.