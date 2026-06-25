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Rampur Mohammad Ali Jauhar Trust: उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर एक यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया था. आजम खान की गिरफ्तारी के बाद से यह यूनिवर्सिटी भी विवादों में रहा है. अब आयकर विभाग ने आजम खान से जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की इनकम टैक्स छूट रद्द कर दी है. इसी ट्रस्ट की मदद से मौलाना मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी चल रही थी. 147 पन्नों के आदेश में आयकर विभाग ने ट्रस्ट पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं.
आयकर विभाग का दावा है कि ट्रस्ट की गतिविधियां उसके घोषित उद्देश्यों के हिसाब से नहीं थीं. कई मामलों में नियमों की अनदेखी हुई है. आयकर विभाग के मुताबिक ट्रस्ट का संचालन मुख्य रूप से मोहम्मद आजम खान और उनके परिवार के सदस्यों के कंट्रोल में था. जांच के दौरान कुछ गैर-पारिवारिक ट्रस्टियों के बारे में यह दावा किया गया कि वे केवल नाममात्र के ट्रस्टी थे. उन्हें ट्रस्ट के संचालन या वित्तीय मामलों की कोई जानकारी नहीं होती थी. आदेश में यह भी कहा गया है कि जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में मौजूद 59 भवनों की कीमत करीब 494 करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी गई. आयकर विभाग का आरोप है कि इन परिसंपत्तियों और उनके निर्माण से जुड़े वित्तीय सोर्स को लेकर गंभीर सवाल सामने आए हैं.
गौरतलब है कि इससे पहले जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर से एक रास्ता सरकारी गेस्ट हाउस ए.पी.जे अब्दुल कलाम गेस्ट हाउस में खुलता था. इससे ऐसा लगता था कि अब्दुल कलाम गेस्ट हाउस भी जौहर यूनिवर्सिटी का हिस्सा है. जिला प्रशासन और जिलाधिकारी (DM) के निरीक्षण में पाया गया कि निजी यूनिवर्सिटी और इस सरकारी गेस्ट हाउस के बीच अवैध रूप से गेट लगा हुआ था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए गेस्ट हाउस और यूनिवर्सिटी को जोड़ने वाले गेट को हटा दिया गया और दीवार बनवाकर रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया.