Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /आजम खान को बड़ा झटका, जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की आयकर छूट रद्द

आजम खान को बड़ा झटका, जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की आयकर छूट रद्द

Rampur Mohammad Ali Jauhar Trust: रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को आयकर विभाग ने बड़ा झटका दिया है. विभाग ने ट्रस्ट की टैक्स छूट रद्द करते हुए वित्तीय अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं. इसी ट्रस्ट के तहत जौहर यूनिवर्सिटी संचालित होती है, जिसे लेकर पहले भी कई विवाद सामने आ चुके हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 25, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:26 AM IST
आजम खान को बड़ा झटका, जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की आयकर छूट रद्द
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ईरान-लेबनान में युद्ध के साये में मनाया गया आशूरा, इमाम हुसैन की शहादत को किया याद
Ashura Shia Muslims Mourning54 min ago
2
UP News1 hr ago
3
Iran Demand To Form Islamic Nato1 hr ago
4
Israel Prison News2 hrs ago
5
Sambhal news3 hrs ago