बकरीद के अगले दिन अब्दुल्ला आजम को राहत, अदालत ने इस केस में रद्द की सात साल की सजा

Uttar Pradesh News Today: लंबे समय से जेल में बंद स्वार के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल्ला आजम खान को दो पासपोर्ट मामले में बड़ी राहत मिली है. बकरीद के अगले यानी शुक्रवार (29 मई) को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने निचली अदालत की ओर से सुनाई गई सात साल की सजा को रद्द कर दिया है. अदालत ने अब्दुल्ला आजम की अपील मंजूर करते हुए पहले दिए गए फैसले को निरस्त कर दिया.

इस फैसले के बाद अब्दुल्ला आजम के समर्थकों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है. दरअसल, दो पासपोर्ट मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 5 दिसंबर 2025 को अब्दुल्ला आजम खान को सात साल की सजा सुनाई थी. अदालत ने अब्दुल्ला आजम खान दो अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने का दोषी माना था. इस फैसले के खिलाफ अब्दुल्ला आजम की ओर से एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी. इस मामले में 25 मई को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी.

शुक्रवार (29 मई) को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए अब्दुल्ला आजम की अपील स्वीकार कर ली और पहले सुनाई गई सजा को रद्द कर दिया. अदालत के इस फैसले को उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के सीनियर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है.

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यह मामला भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद दर्ज हुआ था. आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथि दिखाकर दो पासपोर्ट बनवाए थे.

आरोप के मुताबिक, एक पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी, जबकि दूसरे पासपोर्ट में 30 सितंबर 1990 लिखी गई थी. शिकायत में यह भी कहा गया था कि दोनों पासपोर्ट का इस्तेमाल विदेश यात्रा के लिए किया गया. इसी मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी.

हालांकि, अदालत से राहत मिलने के बावजूद अब्दुल्ला आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता अभी साफ नहीं हुआ है. उनके खिलाफ कुछ अन्य मामले भी लंबित हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. ऐसे में फिलहाल वह रामपुर जेल में ही बंद रहेंगे.

अब्दुल्ला आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे हैं. पिछले कुछ सालों से उनके खिलाफ कई मामलों में जांच और कानूनी कार्रवाई चल रही है. इससे पहले अब्दुल्ला आजम की स्वार टांडा विधानसभा सीट की विधायकी 13 फरवरी 2023 को छिन गई थी. इसकी वजह मुरादाबाद की एक एमपी-एमएलए अदालत के जरिये उन्हें 15 साल पुराने छजलेट थाने में दर्ज एक मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी.