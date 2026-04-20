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जेल में ही रहेंगे सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम, MP MLA कोर्ट ने ठुकराई अपील

Rampur MP MLA Court on Azam Khan Case: उत्तर प्रदेश की रामपुर की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा के खिलाफ दाखिल अपील खारिज कर दी. कोर्ट के इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान और पूर्व विधयाक अब्दुल्ला आजम को जेल में ही रहना होगा. जानें क्या है पूरा मामला?

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 20, 2026, 03:19 PM IST

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पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को नहीं मिली राहत (फाइल फोटो)
पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को नहीं मिली राहत (फाइल फोटो)

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर ने एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है. समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. लंबे समय से चर्चित पैन कार्ड मामले में दोषी आजम खान और उनके बेटे को अदालत से राहत नहीं मिली है. इससे न उनके समर्थकों में बल्कि सपा को बड़ा झटका लगा है. 

आज यानी सोमवार (20 अप्रैल) को रामपुर की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रयी महासचिव आजम खान और अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका देते हुए उनकी सजा के खिलाफ दाखिल अपील को खारिज कर दिया है. इससे पहले दोनों को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दो पैन कार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई थी. साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.

मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के बाद ही यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल भेज दिया गया था, जहां वे फिलहाल बंद हैं. सजा के खिलाफ राहत पाने के लिए दोनों ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली. आजम खान के सियासी कद को देखते हुए उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है.  

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दरअसल, यह पूरा मामला अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड से जुड़ा है, जिसे लेकर अदालत ने सख्त रुख अपनाया था. सेशन कोर्ट के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि फिलहाल दोनों को अपनी सजा जेल में ही काटनी होगी.

अपडेट जारी है...

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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