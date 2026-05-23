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Rampur News: आजम खान और अब्दुल्ला आजम की बढ़गी सजा? आज कोर्ट में बड़ा फैसला

Rampur News: आजम खान और अब्दुल्लाह आजम से जुड़े दो पैन कार्ड मामले में रामपुर की MP-MLA कोर्ट आज अहम फैसला सुना सकती है. सरकार ने इसे गंभीर फर्जीवाड़ा बताते हुए दोनों की सजा बढ़ाने की मांग की है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 23, 2026, 12:00 PM IST

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Rampur News: आजम खान और अब्दुल्ला आजम की बढ़गी सजा? आज कोर्ट में बड़ा फैसला

Rampur News: देश के कद्दावर नेता और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम से जुड़े चर्चित दो पैन कार्ड मामले में आज रामपुर की MP-MLA सेशन कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है. अदालत आज इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है. एक अहम बात यह है कि सरकार ने अदालत से सज़ा बढ़ाने का अनुरोध किया है. सरकार का कहना है कि यह सिर्फ दस्तावेजी गलती का मामला नहीं, बल्कि सरकारी पहचान पत्रों के दुरुपयोग और फर्जीवाड़े से जुड़ा गंभीर अपराध है. अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील दी है कि ऐसे मामलों में सख्त सजा जरूरी है, ताकि समाज में गलत संदेश न जाए और भविष्य में कोई सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत न कर सके.

दरअसल, साल 2019 में भाजपा नेता और रामपुर नगर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथि दर्शाकर दो पैन कार्ड बनवाए हैं. जांच के दौरान मामले में आजम खान की भूमिका भी सामने आई, जिसके बाद उन्हें भी आरोपी बनाया गया. आरोप के मुताबिक, एक पैन कार्ड में अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी, जबकि दूसरे पैन कार्ड में 30 सितंबर 1990 लिखी गई थी. इसे सरकारी दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा मानते हुए मामला दर्ज किया गया था.

साल 2025 में हुई थी सजा
लंबी सुनवाई के बाद रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी. साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. सजा के बाद से दोनों जिला जेल में बंद हैं. इसके बाद पिता-पुत्र की ओर से सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई. बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील दी कि मामले को राजनीतिक रंग देकर पेश किया गया और सजा जरूरत से ज्यादा कठोर है. वहीं सरकार की ओर से एडीजीसी सीमा राणा और अपर महाधिवक्ता ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए सजा बढ़ाने की मांग रखी.

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पूर्व मंत्री ने दाखिल की है याचिका
पूर्व मंत्री और स्वार टांडा के पूर्व विधायक काज़िम अली खान उर्फ नवेद मियां ने भी कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल की. हालांकि सेशन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद नवेद मियां इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे. हाईकोर्ट ने कहा कि जब आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की मांग वाली सरकारी अपील पर सुनवाई होगी, तब नवेद मियां का पक्ष भी सुना जाएगा. अब सेशन कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई में सरकार के साथ-साथ नवेद मियां भी अपनी दलील रख सकेंगे.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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