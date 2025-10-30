Rampur के आखिरी नवाब की बेटी मेहरुन्निसा बेगम का इंतेकाल, अमेरिका में ली आखिरी सांस

Rampur Mehrunnisa Begum Death: रामपुर रियासत के आखिरी नवाब की बेटी का अमेरिका में निधन हो गया है. उन्हें वॉशिंगटन डीसी में सुपुर्द-ए-खाक किया गया. वह 92 साल की थीं और नवाब की तीसरी बेगम की बेटी थीं.
Rampur Mehrunnisa Begum Death: रामपुर रियासत के आखिरी शासक नवाब राजा अली खान की बेटी नवाबजादी मेहरुन्निसा बेगम का 92 साल की उम्र में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डी.सी. में इंतकाल हो गया है. उनके निधन से रामपुर के शाही परिवार में शोक की लहर है.
शाही परिवार के एक करीबी ने बताया कि नवाबजादी मेहरुन्निसा बेगम का जन्म 24 जनवरी 1933 को रामपुर में हुआ था. वह नवाब राजा अली खान की तीसरी पत्नी तलत ज़मानी बेगम की बेटी थीं. उनकी मौत 28 अक्टूबर 2025 को हुई और 29 अक्टूबर को वॉशिंगटन डी.सी. में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया गया.
काशिफ खान के मुताबिक, मेहरुन्निसा बेगम की शुरुआती एजुकेशन मसूरी और लखनऊ में हुई थी. उनकी पहली शादी भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी सैयद ताक़ी नक़ी से हुई थी. तलाक के बाद उनकी दूसरी शादी पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल अब्दुर रहीम खान से हुई, जो बाद में स्पेन में पाकिस्तान के राजदूत रहे.
साल 1977 में वह अमेरिका चली गईं, जहां उन्होंने इंटरनेशनल सेंटर फॉर लैंग्वेज स्टडीज़ में उर्दू और हिंदी की टीचर के तौर पर काम किया. उनके एक बेटे ज़ैन नक़ी और दो बेटियां ज़ेबा हुसैन और मरियम खान हैं. एक बेटा आबिद खान अब इस दुनिया में नहीं हैं. बताया गया कि ज़ैन नक़ी अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने ही अपनी मां की देखभाल उनके अंतिम समय तक की.
नवाब राजा अली खान के कुल तीन बेटे थे. जिनका नाम नवाबज़ादा मुरतज़ा अली खान, नवाबज़ादा जुल्फ़िकार अली खान उर्फ मिक्की मियां, और नवाबज़ादा अबिद अली खान उर्फ सलीम मियां था. जो अब सभी इस दुनिया में नहीं हैं.
उनकी छह बेटियां थीं, जिनमें नवाबजादी मेहरुन्निसा दूसरी थीं. उनसे पहले नवाबजादी खुर्शीद लका बेगम और नवाबजादी कमललका बेगम का निधन हो चुका है.
वहीं नवाबजादी बिरजिस लका बेगम और नवाबजादी नाहिद लका बेगम दिल्ली में रहती हैं, जबकि नवाबजादी अख्तर लका बेगम लखनऊ में रहती हैं.
नवाबजादी मेहरुन्निसा बेगम की मौत से रामपुर के शाही परिवार में गहरा शोक व्याप्त है. नवाब राजा अली खान के पोते और पूर्व मंत्री नवाब काज़िम अली खान उर्फ नवेद मियां ने उनके निधन को परिवार के लिए एक बड़ा नुकसान बताया है.