Rampur: मस्जिद की मीनार पर बवाल; मुस्लिम समाज ने खुद ही चलाया हथौड़ा!

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के रामपुर में मस्जिद की मीनार बनाने पर स्थानीय हिंदू समुदाय ने आपत्ति व्यक्त की, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया. मुस्लिम समाज के लोगों ने शांति बनाए रखने के लिए खुद से ही मस्जिद के उस हिस्से को हटा दिया, जिसको लेकर आपत्ति की जा रही थी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 26, 2026, 01:24 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के रामपुर के मिलक क्षेत्र में मस्जिद की मीनार को लेकर हुए विवाद के बाद नया मोड़ सामने आया है, तनाव के बीच मुस्लिम समाज के स्थानीय लोगों ने खुद ही विवादित हिस्से को तोड़ दिया. वहीं, प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला और शांति की अपील की है.

रामपुर के मिलक क्षेत्र के निस्बी गांव में मस्जिद की मीनार को लेकर विवाद खड़ा होने के बाद इलाके में तनाव फैल गया और स्थिति संवेदनशील हो गई थी, विवाद बढ़ने और संभावित तनाव को देखते हुए स्थानीय मुस्लिम समाज के लोगों ने बीते बुधवार (25 फरवरी) को आपसी सहमति से मस्जिद के उस हिस्से को खुद ही तोड़ दिया, जिसे लेकर आपत्ति जताई जा रही थी. मीनार हटने के बाद तहसील प्रशासन ने स्थिति सामान्य होने पर संतोष व्यक्त किया.

बीते दिनों हिंदू समुदाय के लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा मस्जिद की मीनार बनाने का विरोध किया और अवैध तरीके से मस्जिद की मीनार बनाने का आरोप लगाया था. साथ ही हिंदू समुदाय के लोगों ने थाने में भी जमकर हंगामा किया. हिंदू समुदाय के लोगों ने हंगामे के दौरान पुलिस पर बदसलूकी के आरोप लगाए थे. थाने पर हंगामे वाली घटना के बाद रामपुर एसपी विद्यासागर मिश्र ने एक सिपाही रोहित को सस्पेंड और एक दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया था. इसके साथ ही संबंधित गांव में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है. फिलहाल गांव में शांति का माहौल है. गौरतलब है कि भारत में मुसलमानों के धार्मिक स्थलों के निर्माण पर आपत्ति करने का फैशन चल पड़ा है. मुस्लिम समुदाय के लोग इस फैशन को लेकर कई बार कड़ी आपत्ति जता चुके हैं. 

इसे भी पढ़ें: घर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर बवाल, हिंदू समुदाय की शिकायत पर 12 लोग गिरफ्तार

हाल ही में बरेली में एक निजी घर में मुस्लिम समाज के लोगों ने जुमे की नमाज अदा की, जिस पर स्थानीय हिंदू समुदाय के लोगों ने आपत्ति व्यक्त की. हिंदू समुदाय का आरोप था कि यहां अवैध तरीके से मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही है. हालांकि मुस्लिम समाज ने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने मस्जिद बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि खाली पड़े निजी मकान में सिर्फ जुमे की नमाज अदा की. हिंदू समुदाय की शिकायत के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई की और मुस्लिम समुदाय के 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. यह मामला कोर्ट में चल रहा है, जहां कोर्ट ने अधिकारियों से इस मामले को लेकर जवाब मांगा है. 

