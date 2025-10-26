Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2975874
Zee SalaamIndian Muslim

रांची में मुस्लिम दुकानदारों से लोगों ने छठ की जमकर खरीदारी, हिंदू संगठनों को करारा तमाचा

Ranchi News: रांची में छठ के मौके पर लोग मुस्लिम दुकानदारों से जमकर पूजन सामग्रियों की खरीदारी कर रहे हैं. जनता ने हिंदू संगठनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है. यह घटना धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे का उदाहरण पेश करती है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Oct 26, 2025, 12:31 PM IST

Trending Photos

AI फोटो
AI फोटो

Ranchi Chhath Festival: बीजेपी शासित राज्यों में हिंदू संगठन किसी भी त्यौहार के दौरान दुकानदारों को अपनी दुकानों के आगे अपने नेम प्लेट लगाने के लिए मजबूर करते हैं. इसके अलावा, हिंदू संगठन हिंदुओं से मुस्लिम दुकानदारों से सामान न खरीदने की अपील भी कर रहे हैं. इस बीच, झारखंड की जनता ने इन संगठनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है. धर्मनिरपेक्षता की मिसाल कायम करते हुए रांची के लोगों ने मुस्लिम दुकानदारों से जमकर खरीदारी की है.

दरअसल, रांची में मुस्लिम दुकानदार सिर पर टोपी, चेहरे पर दाढ़ी और माथे पर सजदे के निशान लिए ये लोग बिना किसी भेदभाव के छठ के दौरान जरूरत की चीजें बेच रहे हैं. उन्होंने अपने ठेले पर कोई नेम प्लेट नहीं लगाई, और न ही इसकी जरूरत महसूस की. ये दुकानदार मानते हैं कि हमेशा से हमारे समाज में सभी धर्म के लोग मिलकर त्योहार मनाते रहे हैं.

हिंदू महिला ने लगा दी नफरत करने वालों की क्लास
इस मौके पर एक स्डूटेंट ने कहा, 'जब हमारा देश आजाद और धर्मनिरपेक्ष है, तो सभी को मिलकर पर्व मनाना चाहिए. लेकिन जिन जगहों पर हिंदू और मुसलमान को बांटने की कोशिश की जाती है ये उनके सोच का नतीजा है. जिसे ठीक नहीं किया जा सकता. वहीं स्थानीय महिला सुनीता देवी ने भी साफ किया है कि कोई हमें बांटने की कितनी भी कोशिश कर ले हम नहीं बटेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

मुस्लिम दुकानदारों ने दिखाई दरियादिली
छठ बाजार में फलों की दुकान लगाने वाले मोहम्मद शम्सुद्दीन दशकों से ऐसा करते आ रहे हैं और उन्हें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, न ही किसी और को. वे बताते हैं कि यह त्योहार पवित्रता का त्योहार है, इसलिए वे इसका खास ख्याल रखते हैं. वे उचित दामों पर फल बेचते हैं और अगर किसी के पास पैसे कम पड़ जाते हैं, तो वे उन्हें खरीद मूल्य से कम दाम पर बेचते हैं ताकि उनका त्योहार खराब न हो. फल विक्रेता समसुल कहते हैं कि कुछ लोग हमें बांटने की साजिश करते हैं, लेकिन हम सैकड़ों सालों से एक हैं और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Ranchi NewsRanchi Chhath FestivalMuslim shopkeepers Ranchi

Trending news

Ranchi News
मुस्लिम दुकानदारों से लोगों ने छठ की जमकर खरीदारी, हिंदू संगठनों को करारा तमाचा
Malaysia news
इस मुस्लिम देश में रेड कार्पेट पर थिरके ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति का भव्य स्वागत
Waris Nagar News
संभल के वारिस नगर में 34 मकानों पर बुलडोजर की तैयारी, दहशत में हैं लोग
amu suicide
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फंदे से लटकी मिली छात्रा की लाश; कैंपस में हड़कंप!
Afghanistan Pakistan Ceasefire
क्या अब खत्म होगी पाकिस्तान-अफगानिस्तान की दुश्मनी? इस्तांबुल में फिर हुई बैठक
Donald Trump Qatar Meeting
कतर के अमीर ने क्यों रोका ट्रंप का विमान? कहा- 'भरने नहीं दूंगा उड़ान'
delhi riots 2020
कपिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ेंगी या मिलेगी राहत? कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
Balochistan Conflict
70 साल से जल क्यों रहा बलूचिस्तान? पाकिस्तान की नाकामी का खौफनाक सच आया सामने!
UP News
प्रयागराज में आलम के ढाबे पर चला बुलडोजर; आरोपी पर है धर्मांतरण का केस
Karnataka News
मंगनी की खबर से भड़की प्रेमिका, इशाक के खिलाफ दर्ज करा दिया धर्म परिवर्तन का केस?