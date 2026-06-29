/झारखंड में हज के आवेदन शुरू, लेकिन रांची से मक्का उड़ान पर सस्पेंस बरकरार!

हाजियों के लिए रांची से डायरेक्ट फ्लाइट की मांग

मंत्री हफीजुल हसन ने इस मौके पर अहम मुद्दा उठाया, जिसने सबका ध्यान खींचा. उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से पहले झारखंड से हज यात्रियों को सीधे रांची से ही रवाना किया जाता था, जिससे यात्रियों को बड़ी सहूलत मिलती थी. लेकिन महामारी के बाद यह इंतजाम बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब झारखंड के हज यात्रियों को कोलकाता से उड़ान भरनी पड़ रही है. इससे न सिर्फ यात्रा खर्च बढ़ गया है, बल्कि लोगों को अतिरिक्त असुविधा भी झेलनी पड़ रही है.