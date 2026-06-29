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झारखंड में हज के आवेदन शुरू, लेकिन रांची से मक्का उड़ान पर सस्पेंस बरकरार!

Hajj 2027 Registration Begins in India: झारखंड सरकार ने अगले साल 2027 में होने वाले हज की तैयारियां तेज कर दी है. इसी को लेकर रांची हज हाउस में मंत्री हफीजुल हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी शुरुआत की. उन्होंने बताया कि इसके लिए आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं, जबकि सहायता केंद्रों की भी व्यवस्था है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 29, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:11 AM IST
झारखंड में हज के आवेदन शुरू, लेकिन रांची से मक्का उड़ान पर सस्पेंस बरकरार!
Image Credit: रांची में हज हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री हफीजुल हसन Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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