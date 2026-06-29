/झारखंड में हज के आवेदन शुरू, लेकिन रांची से मक्का उड़ान पर सस्पेंस बरकरार!

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Jharkhand News Today: इस्लाम में हज के सफर को जिंदगी का एक पवित्र, आध्यात्मिक और बेहद अहम इबादत माना गया है. हर सक्षम मुसलमान के लिए यह जिंदगी में एक बार पूरा करने वाला फर्ज है, जो इंसान को सब्र, समर्पण और अल्लाह के करीब ले जाता है. इसी पवित्र यात्रा की तैयारी को लेकर साल 2027 के हज के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
झारखंड में हज का आवेदन शुरू?
झारखंड सरकार ने आगामी हज को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी कड़ी में रांची स्थित हज हाउस में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी औपचारिक शुरुआत की. उन्होंने बताया कि अगर कोई ख्वाहिशमंद शख्स साल 2027 में हज के सफर पर जाना चाहता है, तो वह इसके लिए अब हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
मंत्री हफीजुल हसन ने स्पष्ट किया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, लेकिन जिन लोगों को फॉर्म भरने या जरूरी दस्तावेज तैयार करने में किसी तरह की परेशानी हो रही है, उनके लिए राज्य में विशेष सहायता केंद्र बनाए गए हैं. ये केंद्र रांची, मधुपुर, धनबाद और जमशेदपुर में स्थापित किए गए हैं, जहां से लोग मदद ले सकते हैं.
मंत्री ने मुस्लिम समुदाय से की खास अपील
हफीजुल हसन ने इस मौके पर मजहबी और सामाजिक संगठनों से भी खास अपील की. उन्होंने कहा कि मस्जिद कमेटियां, इमाम और अलग-अलग सामाजिक-मजहबी संस्थाएं इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कोई भी ख्वाहिशमंद शख्स समय पर आवेदन करने से महरूम न रह जाए. उन्होंने भरोसा दिलाया कि झारखंड सरकार हज यात्रियों की सुविधा और सहयोग के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
हाजियों के लिए रांची से डायरेक्ट फ्लाइट की मांग
मंत्री हफीजुल हसन ने इस मौके पर अहम मुद्दा उठाया, जिसने सबका ध्यान खींचा. उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से पहले झारखंड से हज यात्रियों को सीधे रांची से ही रवाना किया जाता था, जिससे यात्रियों को बड़ी सहूलत मिलती थी. लेकिन महामारी के बाद यह इंतजाम बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब झारखंड के हज यात्रियों को कोलकाता से उड़ान भरनी पड़ रही है. इससे न सिर्फ यात्रा खर्च बढ़ गया है, बल्कि लोगों को अतिरिक्त असुविधा भी झेलनी पड़ रही है.
झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बताया कि वे इस मुद्दे को पहले भी केंद्र सरकार के सामने उठा चुके हैं. उन्होंने कहा कि वह आगे भी केंद्रीय मंत्री से आग्रह करेंगे कि झारखंड के हज यात्रियों के लिए रांची से ही उड़ान की सहूलियत फिर से शुरू की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके.