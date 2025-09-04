Ranchi: अबुल और नौशाद की वजह से बची नारायण की जान; किया गया सम्मानित

Ranchi News: रांची के बड़ा तालाब में डूब रहे नारायण पांडे की जान दो युवकों की बहादुरी से बच गई. अबुल फ़ज़ल और मोहम्मद नौशाद नामक युवकों ने बिना हिचकिचाए तालाब में छलांग लगाई और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला. अबुल और मोहम्मद नौशा की इस बहादुरी की हर कोई तारीफ कर रहा है. लोगों का कहना है कि दोनों के जरिए किया गया साहसी काम फिरकापसंद लोगों के मुंह पर तमाचे के समान हैय

अल्पसंख्यक आयोग ने किया सम्मानित

इस साहसिक और मानवीय कार्य की सराहना करते हुए अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने दोनों युवाओं को मोमेंटो और प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया. इस दौरान उन्होंने दोनों की जमकर तारीफ भी की और कहा कि इन युवाओं को रोज़गार मुहैया कराया जाए.

खिताब देने के दौरान शमशेर आलम ने कहा कि ऐसे काम मानवता की मिसाल हैं. उन्होंने जिला प्रशासन और सरकार से मांग की कि इन युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, क्योंकि उन्होंने न धर्म देखा, न जात, केवल इंसानियत के नाते एक जान बचाई है.

महावीर मंडल ने भी लगाई प्रशासन से गुहार

महावीर मंडल के अध्यक्ष जय सिंह यादव ने भी प्रशासन से अपील की कि ऐसे युवाओं को सम्मानित किया जाए और उन्हें छोटे-मोटे रोजगार के अवसर देकर प्रोत्साहित किया जाए.