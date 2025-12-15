Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3041691
Zee SalaamIndian Muslim

मोतिहारी में रेप के आरोपी गफ्फार की लॉकअप में मौत या हत्या? पुलिस की कहानी पर उठे सवाल

Bihar Police Custody Suspicious Death Case: मोतिहारी जिले के कल्याणपुर थाने में पुलिस हिरासत के दौरान गफ्फार अंसारी नाम के शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पुलिस ने दावा किया कि आरोपी आत्महत्या कर लिया है, जबकि परिजनों ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है. मृतक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं.  

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 15, 2025, 03:38 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्म एआई तस्वीर
प्रतीकात्म एआई तस्वीर

Motihari News Today: बिहार के मोतिहारी जिले में पुलिस हिरासत में एक 55 साल के शख्स की मौत से हड़कंप मच गया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया. परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जबकि पुलिस का दावा है कि बुजुर्ग ने आत्महत्या किया है और उसे विक्षिप्त महिला के साथ रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इस घटना को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. 

यह पूरा मामला मोतिहारी जिले के कल्याणपुर थाने का है. बताया जा रहा है कि पुलिस हिरासत में 55 साल के आरोपी की मौत हो गई. मृतक की पहचान गफ्फार अंसारी के रूप में हुई है, जिसे रेप के आरोप में गिरफ्तार कर पुलिस ने थाने के लॉकअप में बंद किया था. घटना के सामने आते ही इलाके में तनाव की स्थिति बन गई और परिजनों ने पुलिस पर गंभीर सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन किया.

पुलिस हिरासत में गफ्फार अंसारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सुनकर प्रशासन के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने मृतक को समझाने की काफी कोशिश की. फिलहाल पुलिस ने गफ्फार अंसारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों ने पुलिस प्रताड़ना का आरोप लगाया है. मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

थाने में आत्महत्या की यह घटना 12 दिसंबर की है. पुलिस ने दावा किया कि गफ्फार अंसारी ने थाने के लॉकअप में लुंगी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस का दावा है कि आरोपी ने लुंगी को गले में बांधकर आत्महत्या की और जब तक पुलिसकर्मियों को इसकी जानकारी मिली, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. 

अधिकारियों ने बताया कि गफ्फार अंसारी के खिलाफ एक विक्षिप्त महिला से रेप करने का आरोप था, जिसके चलते उसे हिरासत में लिया गया था और पूछताछ की जा रही थी. दूसरी तरफ मृतक के परिजनों ने पुलिस की कहानी पर सवाल उठाते हुए घटना को संदिग्ध बताया है. उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है.

यह भी पढ़ें: BJP नेता पंकज चौधरी का 'राहत रूह' अगर सही है, तो 'लकी हेयर ड्रेसर' गलत कैसे है?

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Bihar NewsMotihari Newsmuslim news

Trending news

Mohammad Dilshad Shilp Guru Award
काष्ठ-नक्काशी को मोहम्मद दिलशाद ने दिलाई नई पहचान, कई देशों से मिल चुका है पुरस्कार
Muslim Shop Names Controversy
BJP नेता पंकज चौधरी का 'राहत रूह' अगर सही है, तो 'लकी हेयर ड्रेसर' गलत कैसे है?
UAE Anti Prostitution Law
इस मुस्लिम मुल्क ने देह व्यापार और सेक्स क्राइम के खिलाफ बनाया कड़ा कानून
Bangladesh news
पत्रकारों के लिए नर्क बन चुका है बांग्लादेश, पुलिस ने सीनियर पत्रकार को किया अरेस्ट
Bihar Crime News
मामूली विवाद पर दिलशाद की हत्या, परिवार वालों ने लगाए गंभीर आरोप
Bahraich Violence Case
Bahraich Violence: मनुस्मृति के आधार पर फांसी की सजा, जज को बर्खास्त करने की मांग
Jamiat Scholarships
गरीब बच्चों के लिए जमीयत ने किया एजुकेशनल स्कॉलरशिप का ऐलान; MBBS से लेकर...'
Maharashtra news
माहाराष्ट्रा में बढ़ी मॉब लिंचिंग की घटनाएँ,MLA अब्दुल सत्तार ने सरकार से की ये मांग
UK Muslims Citizenship Risk
ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी शबाना महमूद लाखों लोगों को करने जा रही हैं बाहर,मुसलमान भी
Israel Lebanon Ceasefire Violation
सीजफायर की धज्जियां उड़ाता इजरायल; लेबनान में हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर की मौत