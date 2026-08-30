/भारत में सच क्यों नहीं बोलते?’, RSS चीफ भागवत के ‘मुसलमानों के लिए जगह’ वाले बयान पर अल्वी का पलटवार

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Rashid Alvi on Mohan Bhagwat: RSS चीफ मोहन भागवत ने शनिवार को न्यूयॉर्क में एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जो भी हिंदू यह मानता है कि मुसलमानों को भारत से "बाहर निकाल" देना चाहिए, वह हिंदू नहीं रह सकता. RSS प्रमुख के इस बयान से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है और राजनेताओं से लेकर धार्मिक गुरुओं तक, सभी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने न्यूयॉर्क में हिंदू-मुस्लिम एकता और विविधता के बारे में RSS प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी पर सवाल उठाए.
अलवी ने कहा, "पहली बात, यह कहने के लिए अमेरिका जाने की क्या ज़रूरत है? अगर भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई समस्या नहीं है, तो अचानक अमेरिका जाकर ऐसा बयान देने की ज़रूरत क्यों पड़ी?" उन्होंने आगे कहा, "इसका मतलब है कि समस्या तो है ही. RSS प्रमुख मोहन भागवत अपनी छवि सुधारने का दिखावा कर रहे हैं. क्या उन्हें नहीं पता कि असम के मुख्यमंत्री मुसलमानों के बारे में क्या कहते हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुसलमानों के बारे में क्या कहते हैं?" रशीद अलवी ने कहा कि अगर अमेरिका में सच नहीं बोला गया, तो दुनिया ऐसे बयानों पर भरोसा नहीं करेगी. उन्होंने कहा, "इससे छवि और खराब ही होगी. पूरी दुनिया जानती है कि भारत के अंदर क्या हो रहा है."
भागवत के बयान पर मौलाना का पलटवार
वहीं, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि मोहन भागवत ने जो कहा है, उसे देश में ज़मीनी स्तर पर भी लागू किया जाना चाहिए. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के कार्यकारी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने हिंदू-मुस्लिम एकता के बारे में RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "मेरी राय में, मोहन भागवत ने जो कहा है, उसे देश में ज़मीनी स्तर पर भी लागू किया जाना चाहिए. तभी ऐसे बयान को सकारात्मक माना जा सकता है." उन्होंने कहा कि भागवत के बयान से निश्चित रूप से एक सकारात्मक संदेश गया है.
भागवत के बयान पर हमला
खालिद रशीद ने कहा, "यह सच है कि बड़ी संख्या में लोग अपने निजी हितों के लिए राजनीति कर रहे हैं." "हालांकि, अगर सत्ता में बैठे लोग जनता की समस्याओं को हल करने के लिए काम करें, तो राजनीति समाज सेवा का एक बेहतरीन ज़रिया बन सकती है." उन्होंने आगे कहा कि सच्चाई यह है कि ज़्यादातर राजनेता आम लोगों और देश के कल्याण से ज़्यादा अपने निजी हितों को प्राथमिकता देते हैं.