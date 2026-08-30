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'भारत में सच क्यों नहीं बोलते?’, RSS चीफ भागवत के ‘मुसलमानों के लिए जगह’ वाले बयान पर अल्वी का पलटवार

Rashid Alvi on Mohan Bhagwat: कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर सवाल उठाए, जो उन्होंने न्यूयॉर्क में हिंदू-मुस्लिम एकता और मुसलमानों को भारत से बाहर निकालने के विचार को लेकर दिया था. अल्वी ने पूछा कि अगर भारत में सब कुछ ठीक है, तो ऐसी बातें कहने के लिए अमेरिका जाने की क्या ज़रूरत थी.

Written ByTauseef Alam
Published: Aug 30, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 12:58 PM IST
'भारत में सच क्यों नहीं बोलते?’, RSS चीफ भागवत के ‘मुसलमानों के लिए जगह’ वाले बयान पर अल्वी का पलटवार

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Tauseef Alam

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तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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