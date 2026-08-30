/भारत में सच क्यों नहीं बोलते?’, RSS चीफ भागवत के ‘मुसलमानों के लिए जगह’ वाले बयान पर अल्वी का पलटवार

अलवी ने कहा, "पहली बात, यह कहने के लिए अमेरिका जाने की क्या ज़रूरत है? अगर भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई समस्या नहीं है, तो अचानक अमेरिका जाकर ऐसा बयान देने की ज़रूरत क्यों पड़ी?" उन्होंने आगे कहा, "इसका मतलब है कि समस्या तो है ही. RSS प्रमुख मोहन भागवत अपनी छवि सुधारने का दिखावा कर रहे हैं. क्या उन्हें नहीं पता कि असम के मुख्यमंत्री मुसलमानों के बारे में क्या कहते हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुसलमानों के बारे में क्या कहते हैं?" रशीद अलवी ने कहा कि अगर अमेरिका में सच नहीं बोला गया, तो दुनिया ऐसे बयानों पर भरोसा नहीं करेगी. उन्होंने कहा, "इससे छवि और खराब ही होगी. पूरी दुनिया जानती है कि भारत के अंदर क्या हो रहा है."