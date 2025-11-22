Advertisement
Modi करें विचार, MBBS करने वाले ने क्यों अपनाया आतंक का रास्ता; राशिद अल्वी के बयान पर बवाल

Rashid Alvi on Delhi Blast: राशिद अल्वी के बयान पर बवाल मचा हुआ है. उन्होंने कहा है कि एमबीबीएस करे एक शख्स की क्या मजबूरी रही होगी कि उसने बमों से खेलने का रास्ता अपनाया. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 22, 2025, 08:39 AM IST

Modi करें विचार, MBBS करने वाले ने क्यों अपनाया आतंक का रास्ता; राशिद अल्वी के बयान पर बवाल

Rashid Alvi on Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के ब्लास्ट के बाद लगातार सियासी बयान सामने आ रहे हैं. अब कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी का बयान सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा कि एक एमबीबीएस डॉक्टर को बमों से खेलना पड़ा होगा. उनके इस बयान की काफी मज़म्मत हो रही है.

राशिद अल्वी का बयान तेजी से हो रहा है वायरल

राशिद अल्वी कहते हैं वह पढ़ा-लिखा नौजवान, जिसने MBBS और एमडी किया है, वह अपनी कोठी में आराम के साथ रह सकता है. वह शख्स परिवार में अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकता है. वो आतंक का रास्ता क्यों अपना रहा है? किन हालात ने मजबूर कर दिया उसको कि वह बमों से खेलने लगे? वह जानता है कि इसका नतीजा मौत है, इसके बावजूद वह मौत को गले लगा रहा है. उस आतंकी रास्ते पर जा रहा है.

मोदी साहब की जिम्मेदारी

राशिद अल्वी ने आगे कहा कि मोदी साहब ये ज़िम्मेदारी आपकी है कि ये हालात कैसे पैदा हो गए, इसके बारे में विचार करें. ज्ञात हो कि दिल्ली के लाल किले के पास 10 दिसंबर को ब्लास्ट हुआ था. आरोप है कि एक i20 कार में विस्फोटक भरकर डॉक्टर उमर नाम का शख्स इस इलाके में गया और ब्लास्ट करा दिया. इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी.

आरोपी हरियाणा के फरीदाबाद की अलफला यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था. इस अटैक के बाद जब पुलिस ने जांच की तो कई और डॉक्टर्स के नाम भी सामने आए. जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और लगातार पूछताछ जारी है. इसके साथ ही एक मुस्लिम धर्मगुरु और उर्दू टीचर को भी हिरासत में लिया गया. 

अमोनियम नाइट्रेट से हुआ ब्लास्ट

ये ब्लास्ट अमोनियम नाइट्रेट के जरिए कराया गया था. दावा किया गया कि पकड़े गए मौलवी के घर पर कई टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था और इन लोगों का प्लान और भी कई जगहों पर ब्लास्ट करने का था. फिलहाल इस मामले की जांच एटीएस कर रही है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Rashid Alvicongressmuslim news

