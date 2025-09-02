युवती ने शादी और धर्म परिवर्तन से किया इंकार, राशीद खान ने आपत्तिजनक वीडियो किया सोशल मीडिया पर वायरल
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में एक हिंदू युवती पर शादी करने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा था, जब युवती ने धर्म परिवर्तन करने से इंकार कर दिया तो मुल्जिम रशीद खान ने उस हिंदू युवती की आपत्तिजनक वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:09 AM IST

Trending Photos

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां कथित तौर पर एक हिन्दू यवती पर जबरन धर्म परिवर्तन करने और शादी लिए दबाव बनाया जा रहा था. महिला ने दबाव के बावजूद इस्लाम धर्म अपनाने और शादी करने से इंकार कर दिया, जिसके बाद मुल्जिम राशीद ने पीड़िता की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. पुलिस ने मुल्जिम रशीद खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. 

दरअसल, वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पटेरा थाने के एक गांव में रहने वाली एक हिन्दू के साथ रशीद खान नाम के युवक ने दुष्कर्म किया. राशीद खान पीड़िता को धर्म परिवर्तन करने के लिए धमकी दे रहा था और आपत्तिजनक वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायर करने की भी बता कही थी. 

वहीं, पीड़िता ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा. पीड़ित हिंदू महिला की शादी दूसरी जगह हो गई. बीते 31 अगस्त को मुल्जिम राशीद ने उस हिंदू युवती की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद वे फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. 

इस घटना के बाद पीड़ित महिला अपने रिवारवालों के साथ पटेरा थाने पहुंची और पुलिस को आपबीती सुनाई. परेटा पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मालमा दर्ज कर लिया है. पटेरा थाना प्रभारी सरोज सिंह के मुताबिक रशीद लगातार लड़की पर धर्म परिवर्तन करने और शादी करने का दबाव बना रहा था, जब पीड़िता नही मानी तो उसने आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. पुलिस ने तमाम जांच पड़ताल के बाद राशीद पर मुकदमा दर्ज किया है ओर उसकी तलाश की जा रही है.

हालांकि पुलिस अभी तक मुल्जिम राशीद खान को गिरफ्तार नहीं कर पाई है. साथ ही मुल्जिम रशीद खान ने इस मालमे पर अभी तक कोई सफाई या अपना पक्ष नहीं रखा है. 

