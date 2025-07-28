Jammu Kashmir: बंदूक नहीं, इंसानियत लेकर उतरी भारतीय सेना; मुस्लिम कब्रिस्तान का किया कायाकल्प

Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने एक और बड़े कारनामे को अंजाम दिया. भारतीय सेना के इस कदम की खूब तारीफ हो रही है. दरअसल, वार्नो लोलाब में एक प्राचीन कब्रिस्तान का जीर्णोद्धार किया गया है. यह काम भारतीय सेना की स्थानीय राष्ट्रीय राइफल्स (RR) बटालियन ने किया है. इस पहल की इलाके के लोग खुले दिल से सराहना कर रहे हैं.

यह काम जम्मू-कश्मीर के वार्नो लोलाब इलाके में किया गया, जहां एक पुराना और ऐतिहासिक कब्रिस्तान लंबे समय से खराब हालत में था. भारतीय सेना की इस बटालियन ने कब्रिस्तान के जीर्णोद्धार और मरम्मत का काम अपने स्तर पर शुरू किया. इस पूरे काम में सबसे खास बात यह रही कि भारतीय सेना के हिंदू धर्म से जुड़े जवानों ने आगे बढ़कर मुस्लिम कब्रों की मरम्मत की और सांप्रदायिक सद्भाव की एक मजबूत मिसाल पेश की.

इस काम की अगुवाई सैनिक महिंदर कुमार ने किया. उनके साथ अन्य जवानों ने मिलकर तीन प्राचीन मुस्लिम कब्रों की मरम्मत, सफाई और सुरक्षा का काम किया. ये कब्रें लंबे समय से खुली पड़ी थीं, टूटी-फूटी हालत में थीं और उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी. समय के साथ इन कब्रों की हालत और बिगड़ती जा रही थी और उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था.

महिंदर कुमार और उनके साथियों ने बहुत सम्मान और संवेदनशीलता के साथ यह काम किया. सबसे पहले उन्होंने पूरे इलाके की सफाई की. कब्रों के आसपास जमा कचरा, मिट्टी और झाड़ियां हटाई गईं. इसके बाद टूटी हुई कब्रों की मरम्मत की गई ताकि वे फिर से सही हालत में आ सकें. मरम्मत के दौरान इस बात का खास ध्यान रखा गया कि कब्रों की मूल बनावट और सम्मान को कोई नुकसान न पहुंचे.

इसके बाद कब्रों के चारों ओर बाड़ लगाई गई ताकि भविष्य में उन्हें नुकसान न पहुंचे और उनकी सुरक्षा बनी रहे. इस बाड़ लगाने का मकसद सिर्फ सुरक्षा करना था, ताकि कोई अनजाने में या जानबूझकर इस पवित्र जगह को नुकसान न पहुंचा सके. जवानों ने पूरे काम को बहुत शांति, संयम और आदर के साथ पूरा किया.

इस कब्रिस्तान का ऐतिहासिक महत्व भी बताया गया है. यहां तीन ऐसे लोगों की कब्रें मौजूद हैं जिन्हें 1963 और 1989 में यहां दफनाया गया था. यानी ये कब्रें कई दशकों पुरानी हैं और इलाके के इतिहास का हिस्सा हैं. इसलिए इनका संरक्षण सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी जरूरी माना जाता है.

जीर्णोद्धार का पूरा काम बहुत सावधानी और सम्मान के साथ किया गया. सेना के जवानों ने किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं की और हर कदम सोच-समझकर उठाया. इस काम से यह बात भी सामने आई कि भारतीय सेना सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सामाजिक जिम्मेदारी, सार्वजनिक कल्याण और सांस्कृतिक व धार्मिक विरासत के संरक्षण के लिए भी काम करती है.

वार्नो लोलाब और आसपास के गांवों के लोगों ने इस पहल पर खुशी जाहिर की है. स्थानीय निवासियों ने भारतीय सेना के जवानों का दिल से धन्यवाद किया. लोगों का कहना है कि यह काम सिर्फ मरम्मत का नहीं है, बल्कि यह इंसानियत, भाईचारे और आपसी सम्मान का प्रतीक है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि लंबे समय से यह कब्रिस्तान उपेक्षित हालत में था. कई बार लोगों ने इसकी मरम्मत की जरूरत महसूस की, लेकिन साधन और संसाधन न होने की वजह से कुछ हो नहीं पाया. ऐसे में जब भारतीय सेना के जवानों ने खुद आगे बढ़कर यह जिम्मेदारी निभाई, तो इससे लोगों का भरोसा और सम्मान और बढ़ गया.

लोगों ने इस पहल को सांप्रदायिक सद्भाव की एक मजबूत मिसाल बताया. उनका कहना है कि हिंदू धर्म से जुड़े जवानों द्वारा मुस्लिम कब्रों की मरम्मत यह दिखाती है कि इंसानियत और सम्मान धर्म से ऊपर होता है. यह पहल स्थानीय भावनाओं के प्रति सम्मान और जनता व सशस्त्र बलों के बीच मजबूत रिश्ते का उदाहरण मानी जा रही है.

इलाके के बुजुर्गों और युवाओं ने भी जवानों की तारीफ की. उनका कहना है कि इस तरह के काम से समाज में भरोसा पैदा होता है और अलग-अलग समुदायों के बीच आपसी समझ बढ़ती है. लोग इसे एक नेक, मानवीय और सराहनीय पहल के रूप में देख रहे हैं, जिसने पूरे इलाके में एक अच्छा संदेश दिया है.

