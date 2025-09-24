गरबा में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर बैन का पोस्टर, शहर काजी की मुस्लिमों से खास अपील

Non Hindu Ban in Garba: रतलाम में नवरात्रि के अवसर पर गरबा पंडालों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर रोक चर्चा का विषय बनी हुई है. वहीं, शहर काजी मौलवी सैय्यद अहमद अली ने मुस्लिम परिवारों से अपील की कि अपने बच्चों को इन आयोजनों में शामिल होने से रोकें, ताकि धार्मिक विवाद और सामाजिक तनाव से बचा जा सके और देश की गंगा जमुनी तहजीब को ठेस न पहुंचे.
Trending Photos
Ratlam News Today: हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को असामाजिक तत्व लगातार बिगाड़ने की कोशिस कर रहे हैं. हिंदुस्तान विविधताओं का देश है, यहां पर सदियों से अलग-अलग धर्मों के मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं. सभी समुदाय के लोग एक दूसरे के त्योहारों और दुख-सुख के हमेशा से साथी रहे हैं. वहीं, अब बीते कुछ सालों में त्योहारों पर कई जगहों पर लगातार दूसरे धर्म के लोगों खासकर मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी जा रही है, जिसकी देशभर में आलोचना हुई है.
पूरे मध्य प्रदेश में 'गरबा' की धूम है. जगह-जगह पर 'गरबा' के पंडाल लगाए गए हैं. रतलाम में 'गरबा' पंडलों का एक विवादित पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है. इन बैनरों में साफ लिखा गया है कि 'गरबा प्रांगण' में गैर-हिंदुओं का आने पर सख्ती से रोक लगाई गई है. इसके अलावा आगे लिखा है कि "जो लोग मूर्तिपूजा को नहीं मानते हैं, वह मूर्तिपूजा से दूर रहे हैं."
रतलाम में नवरात्रि पर्व की शुरू होने के साथ ही मशहूर कालिका माता परिसर में बने गरबा पंडालों के बैनर चर्चा का विषय बने हुए हैं. बैनर में साफ लिखा गया है कि गैर-हिन्दुओं का गरबा प्रांगण में आना सख्त मना है. वहीं, आयोजकों और श्रद्धालुओं का कहना हैं कि गरबा पंडाल में एंट्री सिर्फ पास और आईडी चेक किया जाएगा, इसके बाद तिलक लगाने के बाद एंट्री दी जाएगी.
मध्य प्रदेश में रतलाम का 'गरबा पंडाल' अकेला मामला नहीं हैं बल्कि प्रदेश के कई जिलों से नवरात्रि के 'गरबा पंडालों' में गैर-हिंदुओं की 'नो-इंट्री' के पोस्टर बैनर लगाए गए हैं. रतलाम शहर के कालिका माता परिसर में गरबा पंडालों में गैर-हिंदुओं की आवाजाही पर रोक लगाने के फैसले पर आयोजकों ने कहा कि असामाजिक तत्वों से बचाव के लिए गरबा समितियों ने यह फैसला लिया है.
गरबा समितियों का कहना है कि इस फैसले को लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है. दक्षिणपंथी संगठनों ने गैर-हिंदुओं के एंट्री पर बैन का बचाव करते हुए इसकी सराहना की है. दक्षिणपंथी संगठन से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने बताया कि गरबा पंडाल में गैर-हिंदुओं की नो एंट्री महिलाओं और लड़कियों को एक खास समुदाय के लोगों से बचाने के लिए लिया गया है, यह एक सराहनीय पहल है.
रतलाम के काजी मौलवी सैय्यद अहमद अली ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को नवरात्रि के दौरान होने वाले गरबा आयोजनों में जाने से रोकें. उनका कहना है कि यह धार्मिक लिहाज से ठीक नहीं है और इससे दोनों समुदायों के बीच विवाद पैदा हो सकता है. काजी ने बताया कि हिंदू भाइयों का नवरात्रि पर्व और गरबा आयोजन चल रहा है. कई बार देखा गया है कि मुस्लिम लड़के-लड़कियां इन आयोजनों में जाने की कोशिश करते हैं, जिससे आयोजकों को आपत्ति होती है और दो समुदायों में टकराव की स्थिति बन जाती है.
काजी मौलवी सैय्यद अहमद अली के मुताबिक, इस तरह के विवाद से भारत की गंगा-जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे पर बुरा असर डाल सकता है. उन्होंने सभी घरों के बुजुर्गों से खास तौर से जोर दिया है कि वह अपने बच्चों को इस तरहे के आयोजननों में शामिल होने से रोकें. यह फैसला न सिर्फ सामिजिक लिहाज से बल्कि धार्मिक तौर पर भी सही है.
यह भी पढ़ें: AMU में नवरात्र पर ख़ास किस्म के भोजन की मांग; छात्र नेता ने कहा,"मुस्लिम स्टूडेंट्स से अलग बने हमारा खाना"