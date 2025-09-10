बजरंग दल के दबाव में सरकारी मुस्लिम चालक को जेल भेजने पर बवाल, धरने पर हिन्दू कर्मचारी

Ratlam Nagar Nigam Muslim Driver: यह मामला मध्यप्रदेश के रतलाम का है, जहाँ नगर निगम के एक मुस्लिम चालक को ट्रक से गाय का बच्चा गिरकर उसे मारने के इलज़ाम में नौकरी से बर्खास्त कर जेल भेज दिया गया है. इस घटना के बाद मुस्लिम समाज और नगर निगम के सफाई कर्चमारी धरने पर बैठ गए हैं.
Trending Photos
Ratlam Nagar Nigam Muslim Driver: देश की एक बड़ी आबादी में मुसलमानों को लेकर इतनी नफरत है कि उसपर किसी तरह के आरोप लगते या लगाते ही उसे अपराधी मान लिए जाता है. पुलिस- प्रशासन भी उसके दबाव में आकर उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन और बिना जांच- पड़ताल के दोष सिद्धि के पहले ही मुस्लिम आरोपी को सीधे जेल भेज दे रहा है. लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक सरकारी ड्राईवर को पशु क्रूरता के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद पुलिस और प्रशासन दोनों खुद फंस गया है. सरकारी कर्मचारियों ने पुलिस- प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलकर हड़ताल कर दिया है.
दरअसल, दो दिन पहले रतलाम में नगर निगम के एक चालक और खलासी पर गाय के एक बच्चे को कचरा गाड़ी से गिराने का इलज़ाम लगाकर हिन्दू संगठन के लोगों ने दोनों के साथ मारपीट की थी. इसके बाद संगठन के लोग उसकी गिरफ़्तारी की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए थे. इसके बाद निगम ने वाहन चालक और सहयोगी पर तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों को काम से हटा दिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने उन दोनों को जेल भेज दिया. एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस की मौजूदगी में चालक के साथ मारपीट करते नज़र आ रहे हैं.
लेकिन नौकरी सरकार की और हुक्म बजरंग दल का मानना अब पुलिस और प्रशासन दोनों को भारी पड़ गया है. मुस्लिम समाज चालक और सहायक के पक्ष में खड़ा हो गया है. मुस्लिम समाज के नेता इमरान खोकर का कहना है कि बजरंग दल वालों ने पुलिस- प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के सामने ड्राईवर सादिक कुरैशी के साथ मारपीट की है. आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा चुके है. लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि इन संगठनों के दबाव में चालक को बिना कोई सफाई का मौका दिए जेल भेज दिया. इस मामले में चालक बेक़सूर है.
वहीँ दूसरी तरफ नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोल दिया है. उनका इल्ज़ाम है कि जांच से पहले ही कर्मचारियों को दोषी मानकर कार्रवाई की जा रही है. इसी आक्रोश में सफाईकर्मियों ने शहर में सफाई का काम बंद कर निगम कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है. उनका कहना है कि गाय का बच्चा उसकी गाड़ी से गिरा ही नहीं था, वो किसी दूसरे ट्रक से गिरा था. वो नगर निगम का दूसरा ट्रक था, जिससे गिरकर गाय का बच्चा मारा था. सादिक उस गाड़ी को चला ही नहीं रहा था.
अब यह मामला प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है. देखना होगा कि हालात पर जल्द काबू पाया जाता है या इस विवाद को और ज्यादा तूल दिया जाता है.
इस संबंध में रतलाम के एसपी अमित कुमार ने कहा है की अभी पर्व- तेहवार का समय है. कोई विवाद न बढे इसलिए कारवाई की गई. मामले की जाच पड़ताल जारी है, जो भी वैधनिक कार्रवाई होगी पुलिस करेगी.
मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam