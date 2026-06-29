/मुहर्रम के अखाड़े में मुस्लिम महिलाओं ने दिखाई तलवारबाजी, लोगों ने की तारीफ, वीडियो वायरल

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Muharram Procession Muslim Women Swordsmanship: यौम-ए-आशूरा के मौके पर अकीदतमंदों ने जुसूल और अखाड़े निकाले. इस दौरान लोगों ने लाठियां और तलवारें भांजकर अपनी कला का प्रदर्शन किया. लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम से एक हैरान कर देने वाली वीडियो सामने आई, जिसे देख लोग हैरान रह गए. दरअसल, अखाड़े में आमूमन मर्द लाठियां भांजते हैं और करतब दिखाते हैं, लेकिन रतलाम में एक अखाड़े में बुर्कानशीं महिलाएं तलवार भांजती दिखाई दीं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिलाएं इस तरह तलवार भांज रही हैं, जैसे वे इस कला में एक्सपर्ट हों और उन्हें इस कला में सालों का तजुर्बा है.
मुहर्रम के आखाड़े में बुर्कानशीं महिलाओं के तलवारबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस वीडियो के वायरल होने पर सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी. कुछ लोगों ने तारीफ की. वहीं, कुछ लोगों ने इसको लेकर तनकीद किया और सवाल खड़े किए कि क्या इस्लाम यही शिक्षा देता है कि महिलाएं अखाड़ें में जाकर तलवारबाजी करें और करतब दिखाए? आज के दौर में महिलाओं और बेटियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है. अलग-अलग समाजों में तलवारबाजी और सेल्फ-डिफेंस का का प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं, ताकि बेटियां हर परिस्थिति में खुद की रक्षा कर सकें. रतलाम में एक आयोजन में बेटियों को तलवारबाजी का बड़ा आयोजन भी किया गया था.
"लश्कर-ए-72 अखाड़े" में मुस्लिम महिलाओं ने की तलवारबाजी, लोग रह गए हैरान
रतलाम के ताजिया जुलूस के दौरान "लश्कर-ए-72 अखाड़े" का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में मुस्लिम महिलाएं और बेटियां हिजाब और बुर्का पहनकर तलवारबाजी का शानदार प्रदर्शन करती नजर आईं. उनके आत्मविश्वास और हुनर ने हर किसी को प्रभावित किया. यहां प्रशिक्षकों और प्रदर्शन करने वाली मुस्लिम महिलाओं से बातचीत में सामने आया कि उनका उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि संदेश देना है कि बेटियां परदे में रहकर अबला नहीं, बल्कि आत्मरक्षा के लिए उसी परदे से तलवार भी निकाल सकती हैं और चला भी सकती है.
सेल्फ-डिफेंस में बुर्कानशीं महिलाएं चला सकती हैं तलवारें!
महिलाओं ने कहा कि बुर्कानशीं महिलाओं द्वारा तलवारबाजी का मकसद मुस्लिम महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए तैयार करना है. उनका कहना है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के इस दौर में हर समाज की बेटियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण मिलना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वे खुद अपनी सुरक्षा कर सकें और कोई परंपरागत कपड़े आत्मरक्षा मे अड़चन नहीं बन सकता.