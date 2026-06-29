/मुहर्रम के अखाड़े में मुस्लिम महिलाओं ने दिखाई तलवारबाजी, लोगों ने की तारीफ, वीडियो वायरल

मुहर्रम के आखाड़े में बुर्कानशीं महिलाओं के तलवारबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस वीडियो के वायरल होने पर सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी. कुछ लोगों ने तारीफ की. वहीं, कुछ लोगों ने इसको लेकर तनकीद किया और सवाल खड़े किए कि क्या इस्लाम यही शिक्षा देता है कि महिलाएं अखाड़ें में जाकर तलवारबाजी करें और करतब दिखाए? आज के दौर में महिलाओं और बेटियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है. अलग-अलग समाजों में तलवारबाजी और सेल्फ-डिफेंस का का प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं, ताकि बेटियां हर परिस्थिति में खुद की रक्षा कर सकें. रतलाम में एक आयोजन में बेटियों को तलवारबाजी का बड़ा आयोजन भी किया गया था.