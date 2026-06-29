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मुहर्रम के अखाड़े में मुस्लिम महिलाओं ने दिखाई तलवारबाजी, लोगों ने की तारीफ, वीडियो वायरल

Muharram Procession Muslim Women Swordsmanship: मध्य प्रदेश के रतलाम में मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान बुर्कानशीं महिलाओं और बेटियों ने तलवारबाजी का प्रदर्शन कर लोगों का ध्यान खींचा. "लश्कर-ए-72 अखाड़े" के इस प्रदर्शन को आत्मरक्षा और महिला सशक्तिकरण का संदेश बताया गया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 29, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:49 PM IST
मुहर्रम के अखाड़े में मुस्लिम महिलाओं ने दिखाई तलवारबाजी, लोगों ने की तारीफ, वीडियो वायरल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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