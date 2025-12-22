Rajasthan: मुस्लिम फेरीवेल को गाँव में जाने से रोका, जिहादी बोलकर किया अपमान, वीडियो वायरल होने पर हुआ बवाल

Rajasthan News: राजस्थान में एक मुस्लिम फेरीवाले को रोककर दो युवकों ने बदतमीजी की और गाँव में प्रवेश करने नहीं दिया. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक आरोपी पीड़ित फेरीवाले को जिहादी कहकर अपमानित कर रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Rajasthan News: भारत में मुस्लिम समुदाय के साथ धर्म के आधार पर खुलेआम भेदभाव की घटनाएँ सामने आ रही हैं. बार-बार धार्मिक मंचों से कथित धर्मगुरुओं द्वारा मुस्लिम समाज का आर्थिक बहिष्कार की अपील की जा चुकी हैं. अब इनके रुझान भी सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला राजस्थान के झुंझुनूं से सामने आया है, जहां एक मुस्लिम व्यक्ति को जिहादी कहा गया और उसकी बहिष्कार की मांग की गई.
राजस्थान के झुंझुनूं ज़िले के जाखोड़ में 19 दिसंबर को एक मुस्लिम व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर अपमानित किए जाने और उसके सामाजिक बहिष्कार की अपील का मामला सामने आया है. पीड़ित व्यक्ति गांव में सामान बेचने के लिए आया था, जब एक स्वयंभू गौ-रक्षक सुबेर सिंह ने उस पीड़ित व्यक्ति को जिहादी कहकर संबोधित किया और ग्रामीणों से उसका बहिष्कार करने की अपील की.
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद व्यापक आक्रोश देखा गया. स्थानीय लोगों और अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह घटना धार्मिक पहचान के आधार पर नफरत फैलाने और रोजगार से वंचित करने की कोशिश का उदाहरण है. मामले में अब तक किसी आधिकारिक कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे हैं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आरोपी, मुस्लिम फेरीवाले का बाइक रोकता है और गाँव प्रवेश नहीं करने को कहता है. साथ ही वह उस फेरीवाले से बदतमीजी से बात करता है और आइंदा न दिखने की धमकी देता है. इस पर फेरीवाले को कहते देखा जा सकता है कि भाई मैं जीवन में इधर कभी नहीं आऊंगा.
गौरतलब है कि इस घटना के बाद मुस्लिम समाज में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है. मुस्लिम समाज के लोग इस घटना के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं.