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Madhya Pradesh Mob Lynching Convicts: मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा के बराखड़ गांव में 3 अगस्त 2022 की रात हिंदुत्ववादी मानसिकता वाली चरमपंथी भीड़ ने एक ट्रक पर हमला किया और ट्रक पर सवार तीन लोगों की बेरहमी से पिटाई की. इस दौरान एक पीड़ित युवक नज़ीर अहमद की मौत हो गई. पुलिस ने दो पीड़ितों को भीड़ से बचा लिया. इस मामले में 14 आरोपियों को चिन्हित करते हुए सभी पर हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा और रास्ता रोकने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. अब इस मामले में सिवनी मालवा कोर्ट की एडीजे तबस्सुम खान की अदालत ने 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस फैसले के बाद न्यायाधीश तबस्सुम खान पर उनकी धार्मिक पहचान को लेकर शर्मनाक टिप्पणी की जा रही है और उन्हें अपमानित किया जा रहा है. खुलेआम सोशल मीडिया पर कत्ल-ए-आम की बात कही जा रही है.
मॉब लिंचिंग के दोषियों को आजीवन कारावस के इस फैसले के बाद कोर्ट परिसर में हंगामा खड़ा हो गया, दोषियों के परिवार वालों ने पुलिस की गाड़ी रोकने की कोशिश की. तनाव को देखते हुए संबंधित कोर्ट परिसर में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है और अभी भी उनकी तैनाती जारी है, क्योंकि कोर्ट परिसर में ही न्यायाधीश तबस्सुम खान का घर है. इस बात का डर है कि तबस्सुम कान के आवास पर चरमपंथियों द्वारा हमला कर दिया जाए, इसलिए कोर्ट परिसर में सुरक्षा बलों की तादाद बढ़ा दी गई है.
न्यायाधीश तबस्सुम खान को दी गई गालियां, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
देश में अन्य समुदायों के जज भी हैं, जो मामले की सुनवाई करते हैं और जरूरत होने पर दोषियों को फांसी की सजा और उम्र कैद की सजा सुनाते हैं, लेकिन तब्बसुम खान के फैसले पर उनकी धर्म की वजह से सवाल उठाए जा रहे हैं. उन्हें धर्म के आधार पर अपमान झेलना पड़ रहा है. कई कट्टरवादी लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें "जिहादी" लिखा है.
14 भाइयों को रिहा करो, वरना होगा नरसंहार
ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी युवक न्यायाधीश तब्बसुम खान को भद्दी गालियां दे रहा है और नरसंहार की धमकी दे रहा है. वायरल वीडियो में संबंधित युवक कहता दिख रहा है, "सुन रे मुल्ली @#$ अगर दस दिन के अंदर हमारे 14 भाई रिहा नहीं हुए तो पूरे देश-प्रदेश में कत्ल-ए-आम होगा." वह आगे कहता है, "हिंदू भाइयों देख लो, आज एक मुल्ली जज बन गई है तो हमारे 14 भाइयों को आजीवन कारावास हो गया है और गोहत्या करने वाले बाहर घूम रहे हैं, सोचो जिस दिन एक मुल्ला PM बन गया तो हिंदू भाइयों तुम्हारा क्या हाल होगा."
भारत में मॉब लिंचिंग को लेकर क्या है कानून
गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार की अगुवाई में मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनाया गया, जिसके तहत 5 से ज्यादा लोग मिलकर जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या इसी तरह के किसी आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं, तो समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड (फांसी), आजीवन कारावास या जुर्माना हो सकता है.