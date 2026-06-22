14 भाइयों को रिहा करो, वरना होगा नरसंहार

ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी युवक न्यायाधीश तब्बसुम खान को भद्दी गालियां दे रहा है और नरसंहार की धमकी दे रहा है. वायरल वीडियो में संबंधित युवक कहता दिख रहा है, "सुन रे मुल्ली @#$ अगर दस दिन के अंदर हमारे 14 भाई रिहा नहीं हुए तो पूरे देश-प्रदेश में कत्ल-ए-आम होगा." वह आगे कहता है, "हिंदू भाइयों देख लो, आज एक मुल्ली जज बन गई है तो हमारे 14 भाइयों को आजीवन कारावास हो गया है और गोहत्या करने वाले बाहर घूम रहे हैं, सोचो जिस दिन एक मुल्ला PM बन गया तो हिंदू भाइयों तुम्हारा क्या हाल होगा."



भारत में मॉब लिंचिंग को लेकर क्या है कानून

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार की अगुवाई में मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनाया गया, जिसके तहत 5 से ज्यादा लोग मिलकर जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या इसी तरह के किसी आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं, तो समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड (फांसी), आजीवन कारावास या जुर्माना हो सकता है.