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मॉब लिंचिंग के दोषियों को उम्रकैद, जज तबस्सुम खान को मिल रहीं गालियां और धमकियां

Madhya Pradesh Mob Lynching Convicts: मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा मॉब लिंचिंग मामले में अदालत ने 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. फैसले के बाद न्यायाधीश तबस्सुम खान को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है. सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां और धमकियां सामने आने से सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 22, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:35 AM IST
मॉब लिंचिंग के दोषियों को उम्रकैद, जज तबस्सुम खान को मिल रहीं गालियां और धमकियां
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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