Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3045372
Zee SalaamIndian Muslim

जावेद अख्तर बोले, "मैं हिजाब के खिलाफ, लेकिन नितीश कुमार ने जो किया उसके लिए माफ़ी नहीं"

Javed Akhtar on Hijab Controversy: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींचने पर पूरे देश में गुस्सा है. लेखक जावेद अख्तर ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है और नीतीश कुमार से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Dec 18, 2025, 04:06 PM IST

Trending Photos

जावेद अख्तर बोले, "मैं हिजाब के खिलाफ, लेकिन नितीश कुमार ने जो किया उसके लिए माफ़ी नहीं"

Javed Akhtar on Nitish Kumar Hijab Controversy: बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन को सर्टिफिकेट देते समय उनका हिजाब खींच दिया. इस घटना से पूरे देश में गुस्सा फैल गया है. लोग नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं. मुस्लिम संगठनों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. कई पत्रकार और हिंदू संगठनों के लोग मशहूर लेखक जावेद अख्तर का हवाला देकर नीतीश कुमार का बचाव कर रहे थे, लेकिन आज जावेद अख्तर ने उन सभी की पोल खोल दी है.

उन्होंने एक्स पर लिखा, "जो लोग मुझे थोड़ा-बहुत भी जानते हैं, वे जानते हैं कि मैं पर्दे के पारंपरिक कॉन्सेप्ट के कितना खिलाफ हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी भी तरह से यह मान लूं कि श्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ जो किया है, वह सही है. मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं. नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए.

मुस्लिम संगठन ने काटा बवाल
नीतीश कुमार के इस हरकत से मुस्लिम संगठन नाराज हैं. मुस्लिम संगठन का कहना है कि इस घटना से न सिर्फ एक महिला, बल्कि सभी महिलाओं की भावनाओं और गरिमा को ठेस पहुंची है. संगठनों ने यह भी साफ किया कि यह मुद्दा किसी राजनीतिक टकराव या असहमति का नहीं है, बल्कि महिलाओं की मानवीय गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करने का मामला है. ऐसी घटनाएं समाज में असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं और सामूहिक चेतना पर गहरा असर डालती हैं.

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि हाल ही में मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी सरकारी नौकरी का सर्टिफिकेट लेने गई थीं. इस मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने कथित तौर पर महिला का बुर्का गलत तरीके से खींच दिया. इस घटना से पूरे देश में गुस्सा फैल गया है. कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि मुस्लिम महिला ने नौकरी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है. उन्होंने कहा है कि वह बिहार में काम नहीं करेंगी. इसके बाद मुस्लिम संगठन अलग-अलग जगहों पर नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

javed akhtar on hijab controversyJaved Akhtar on Nitish Kumar Hijab Controversy

Trending news

javed akhtar on hijab controversy
जावेद अख्तर बोले, मैं हिजाब के खिलाफ, लेकिन नितीश ने जो किया उसके लिए माफ़ी नहीं...
rss
RSS नेता दत्तात्रेय बोले,मुसलमान करें सूर्य नमस्कार,सुधाकर सिंह ने पूछा आप पढें नमाज
azam khan
भड़काऊ भाषण मामले में जेल में बंद आजम खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी
Indian politics
Opinion: इतिहास से बेखबर राजनीति; नंगेली, रवांडा, मुसलमान और नीतीश की आज की कहानी
Nitish Kumar Hijab Controversy
JDU के सरकारी मुसलमान जिन्हें नीतीश का हिजाब खींचना पसंद है; खुद की बेटी होती तो...
Abdul Qadir
Ratlam: दिव्यांग मुस्लिम नौजवान ने देश की बढ़ाई शान; बिना हाथों के हासिल किए 3 गोल्ड
Bangladesh news
कौन है हसनत अब्दुल्ला? भारत को तोड़ने की दी धमकी, बांग्लादेश के राजदूत को तलब किया
Jammu
Jammu: मुस्लिम छात्रों के एडमिशन का भारी विरोध, एक दिन में दर्जनों जगह पर प्रदर्शन
National Commission for Minorities
कैसे और क्या काम करता है भारत का अल्पसंख्यक आयोग; मुसलमानों की कितनी है इसे चिंता?
Nawada
सिर्फ अतहर की हत्या नहीं, परिवार की रोटी छीनने का साजिश; नवादा में मॉब लिंचिंग