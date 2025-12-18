जावेद अख्तर बोले, "मैं हिजाब के खिलाफ, लेकिन नितीश कुमार ने जो किया उसके लिए माफ़ी नहीं"

Javed Akhtar on Nitish Kumar Hijab Controversy: बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन को सर्टिफिकेट देते समय उनका हिजाब खींच दिया. इस घटना से पूरे देश में गुस्सा फैल गया है. लोग नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं. मुस्लिम संगठनों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. कई पत्रकार और हिंदू संगठनों के लोग मशहूर लेखक जावेद अख्तर का हवाला देकर नीतीश कुमार का बचाव कर रहे थे, लेकिन आज जावेद अख्तर ने उन सभी की पोल खोल दी है.

उन्होंने एक्स पर लिखा, "जो लोग मुझे थोड़ा-बहुत भी जानते हैं, वे जानते हैं कि मैं पर्दे के पारंपरिक कॉन्सेप्ट के कितना खिलाफ हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी भी तरह से यह मान लूं कि श्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ जो किया है, वह सही है. मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं. नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए.

Every one who knows me even in the most cursory manner knows how much I am against the traditional concept of Parda but it doesn’t mean that by any stretch of imagination I can accept what Mr Nitish Kumar has done to a Muslim lady doctor . I condemn it in very strong words . Mr… Add Zee News as a Preferred Source — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) December 18, 2025

मुस्लिम संगठन ने काटा बवाल

नीतीश कुमार के इस हरकत से मुस्लिम संगठन नाराज हैं. मुस्लिम संगठन का कहना है कि इस घटना से न सिर्फ एक महिला, बल्कि सभी महिलाओं की भावनाओं और गरिमा को ठेस पहुंची है. संगठनों ने यह भी साफ किया कि यह मुद्दा किसी राजनीतिक टकराव या असहमति का नहीं है, बल्कि महिलाओं की मानवीय गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करने का मामला है. ऐसी घटनाएं समाज में असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं और सामूहिक चेतना पर गहरा असर डालती हैं.

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि हाल ही में मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी सरकारी नौकरी का सर्टिफिकेट लेने गई थीं. इस मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने कथित तौर पर महिला का बुर्का गलत तरीके से खींच दिया. इस घटना से पूरे देश में गुस्सा फैल गया है. कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि मुस्लिम महिला ने नौकरी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है. उन्होंने कहा है कि वह बिहार में काम नहीं करेंगी. इसके बाद मुस्लिम संगठन अलग-अलग जगहों पर नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.