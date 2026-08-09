/Report: मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का बढ़ता ग्राफ; 6 महीने में 44 कत्ल, हिंदू तंजीमों के हमलों में 10 मौतें!

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Muslim Discrimination News: भारत में मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों के साथ इम्तियाज़ी सुलूक और तशद्दुद का सिलसिला कितना संगीन हो चुका है, इसका अंदाजा एक नई रिपोर्ट के आंकड़ों से लगाया जा सकता है. साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन के इंडिया परसीक्यूशन ट्रैकर के मुताबिक, मई से जुलाई 2026 के बीच भारत में 25 मुसलमान मारे गए. इनमें 15 की मौत पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में गई. इसी तरह 10 मुसलमानों की जान हिंदू इंतहापसंद तंजीमों के मुबय्यना हमलों में गई.
रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से जुलाई 2026 तक मुसलमानों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 44 हो गया है. इनमें 19 मुसलमानों की मौत सरकारी अमले से जुड़ी कार्रवाई में और 25 की मौत हिंदू तंजीमों के हमलावरों के हाथों होने का दावा किया गया है. ट्रैकर का कहना है कि अगर साल 2026 में अगर इसी रफ्तार से घटनाएं होती रहीं तो साल 2022 के मुकाबले नफरती हिंसा में सबसे ज्यादा मौतों के आंकड़ों होंगे.
रिपोर्ट में इल्जाम लगाया गया है कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई में सरकारी निजाम लंबे अरसे से इस्तेमाल किए जा रहे जबरदस्ती के तमाम तरीकों को जारी रखे हुए है. इसमें मुबय्यना तौर पर पुलिस मुठभेड़ों में मौत, हिरासत में जान जाना, सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी, घरों और इबादतगाहों पर बुलडोजर चलाना, रात के वक्त खानदानों को सरहद पार बांग्लादेश की तरफ पुशबैक करना शामिल है. यह सिलसिला खास तौर पर उत्तर प्रदेश, असम, कश्मीर और अब पश्चिम बंगाल में भी बढ़ने का दावा किया गया है.
दो महीने में 23 मजहबी ढांचों को ढहाने का दावा
ट्रैकर के मुताबिक, दो महीने से भी कम वक्त में छह रियासतों में कम से कम 23 मुस्लिम मजहबी ढांचे ढहा दिए गए. इसके अलावा आठ राज्यों में कम से कम 21 अलग-अलग कार्रवाई के दौरान 1,000 से ज्यादा मुस्लिम घरों, कारोबारों और मजहबी इमारतों को गिराया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 में अब तक ऐसे ढहाए गए ढांचों की कुल तादाद 3,000 से ज्यादा हो चुकी है.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद तय किए गए बुलडोजर कार्रवाई से जुड़ी हिफाजती शर्तों को लागू कराने से इनकार कर दिया, साथ ही अवमानना से जुड़ी अर्जियों को हाई कोर्टों के पास भेज दिया.
सिक्योरिटी फोर्सेज ने दो दिन में 25 सौ लोगों को किया गिरफ्तार
कश्मीर में जुलाई में एक मिलिटेंट हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने 48 घंटे के भीतर 2,500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया. इसी दौरान दो परिवारों के घर विस्फोटकों के जरिए गिराए जाने का भी दावा किया गया है. देशभर में तलबा के एहतिजाज के दौरान कम से कम छह रियासतों में पुलिस पर मुसलमानों को चुनिंदा तौर पर गिरफ्तार करने का इल्जाम लगाया गया है.
मई से जुलाई के बीच मारे गए 25 मुसलमानों में एक 11 साल की बच्ची और 16 साल का लड़का भी शामिल बताया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, इन मौतों में पांच राज्यों में मजहबी नफरत से जुड़े हमले शामिल थे और 10 लोगों की जान हिंदू इंतिहापसंद तंजीमों के हमले में गईं.
मुसलमानों के खिलाफ मुतनाजा बयानीबाजी ने किया उकसावे का काम
रिपोर्ट में बड़े सियासी रहनुमाओं की तरफ से मुसलमानों के बारे में दिए जाने वाले बयानों को भी तफरीक और इम्तियाज के माहौल को मजबूत करने वाला बताया गया है. यूनाइटेड नेशन के स्पेशल रिपोर्टरों की चेतावनी का हवाला देते हुए कहा गया कि "घुसपैठियों" जैसे अल्फाज हिंदुस्तानी मुस्लिम शहरियों को विदेशी लोगों के साथ मिलाने का खतरा पैदा करते हैं. रिपोर्टरों के मुताबिक, ऐसी बयानबाजी बैनुल-अकवामी कानून के तहत इम्तियाज के लिए उकसावे की सूरत भी अख्तियार कर सकती है.
ट्रैकर ने इस दौर की सबसे अहम अदालती फैसला और हिम्मत के तौर पर एक मुस्लिम जज के उस फैसले का जिक्र किया, जिसमें एक शख्स की पीट-पीटकर कत्ल कर दिया गया. इस मामले में 14 लोगों लोगों गायों की हिफाजत के नाम पर तशद्दुद करने वाले मुजरिमों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. रिपोर्ट के मुताबिक, फैसले के बाद उस जज को हिंदू इंतिहापसंद तंजीमों से धमकियां मिलीं और उन्हें पुलिस सिक्योरिटी लेनी पड़ी.
रिपोर्ट में कहा गया कि कानून, सरकारी पॉलिसी और आला ओहदेदारों की बयानबाजी के जरिए मुसलमानों को अपने ही मुल्क में एक ऐसे बाहरी समुदाय के तौर पर पेश किया जाता रहा, जिसकी नागरिकता और मुल्क से वाबस्तगी को हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसी सोच का असर बाद में रजिस्टर, फॉर्म और मकानों को गिराने के हुक्म तक में दिखाई देता है.
"बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद मस्जिदों और मुसलमानों हुए हमले"
रिपोर्ट के मुताबिक, पांच रियासतों में मुसलमानों को निशाना बनाया गया. इस दौरान उनके साथ मॉब लिंचिंग के वाकयात सामने आईं. इनमें पश्चिम बंगाल में सबसे संगीन हालात देखने को मिले. वहां बीजेपी की पहली बार विधानसभा चुनावों में जीत के बाद मस्जिदों, मुस्लिम कारोबारियों और फेरी लगाने वालों की बस्तियों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं हुईं. इन हमलों में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई. इनमें एक शख्स की जान उस वक्त गई, जब वह मस्जिद की हिफाजत करने की कोशिश कर रहा था.
"बंगाल बीजेपी हुकूमत ने लगातार मुसलमानों को मुतास्सिर करने वाले लिए फैसले"
रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल की नई हुकूमत पर मुसलमानों को मुतास्सिर करने वाले कई फैसले लेने का भी इल्जाम है. इनमें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े फायदों के लिए नागरिकता की जांच, रिजर्वेशन लिस्ट में बदलाव, अक्लियती मामलों और मदरसों के बजट में 62 फीसदी की कटौती और गायों के कत्ल पर पाबंदियों में बदलाव शामिल बताए गए हैं.
पुलिस को मुबय्यना तौर पर हिरासत में लिए गए उन लोगों को अदालत के सामने पेश किए बगैर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले करने की हिदायत दी गई, जिन्हें "घुसपैठिया" बताया गया था. हुकूमत ने अपने पहले महीने में 4,800 लोगों को वापस भेजने का दावा किया. इसके अलावा 77 मुस्लिम समुदायों को पिछड़ा वर्ग की रिजर्वेशन लिस्ट से हटाए जाने और मदरसों की निगरानी बढ़ाए जाने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है.
ट्रैकर का कहना है कि बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए हुकूमती मशीनरी ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने और लोगों को बाहर निकालने जैसे कदमों का सहारा लिया. इसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को भी एक अहम जरिया बताया गया है.
ईद-उल-अजहा से कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में गोहत्या पर पाबंदियां लगाई गईं. इसके बाद नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए एहतिजाज में गिरफ्तार 14 लोगों में से 13 के मुसलमान होने का दावा किया गया. इन लोगों पर एक नए एहतियाती हिरासत कानून के तहत कार्रवाई की गई. मुख्यमंत्री सुभेंदु अधिकारी की तरफ से मुजाहिरीन के लिए "वे शुक्रवार वाले लोग" जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाने का भी रिपोर्ट में जिक्र है.
असम हुकूमत पर लगातार पुशबैक करने का इल्जाम
असम में भी मुसलमानों को मुबय्यना तौर पर सीमा पार भेजे जाने का सिलसिला जारी रहने की बात कही गई है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने दो साल में 1,679 लोगों को "वापस भेजे जाने" का दावा किया. वहीं, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्जेस ने बच्चों समेत कई परिवारों को रात के वक्त बॉर्डर के रास्ते बाहर पुशबैक कर दिया गया.
रिपोर्ट ने आला सरकारी ओहदेदारों की तरफ से मुसलमानों के बारे में जारी बयानबाजी पर भी चिंता जताई. यूनाइटेड नेशन के स्पेशल रिपोर्टरों ने "पता लगाओ, नाम हटाओ और बाहर भेजो" जैसी बयानबाजी को लेकर कहा कि इससे भारतीय मुस्लिम नागरिकों को विदेशी नागरिकों के साथ मिलाने का खतरा पैदा होता है. साथ ही यह इंटरनेशनल कानून के तहत इम्तियाजी सलूक के लिए उकसावे की शक्ल ले सकती है.
"UCC से मुसलमानों के हक और मजहबी आजादी को मुतास्सिर करने की कोशिश"
रिपोर्ट के मुताबिक, मुसलमानों के हक और उनकी मजहबी आजादी को मुतास्सिर करने वाला कानूनी ढांचा भी लगातार फैल रहा है. असम और मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने का जिक्र करते हुए कहा गया कि इससे मुस्लिम निजी कानून मुतास्सिर होते हैं.
"6 रियासतों की हुकूमतों ने 23 मजहबी ढांचों ढहा दिया"
संसद की तरफ से "वंदे मातरम्" का अपमान करने को अपराध की कैटेगरी में शामिल करने और मुजरिम साबित होने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान करने की जिक्र भी रिपोर्ट में किया गया है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए रिपोर्ट ने कहा गया है कि सदियों पुरानी कमाल मौला मस्जिद को हिंदू मंदिर घोषित किया गया और वहां जुमे की नमाज बंद कर दी गई. इसी दौरान छह रियासतों में 23 मुस्लिम मजहबी ढांचों को गिराए जाने का दावा भी किया गया.
पुराने मामलों में अदालतों के फैसलों को भी रिपोर्ट ने जवाबदेही की कमी से जोड़ा. इसके मुताबिक, 2005 में तीन लोगों की मुबय्यना फर्जी मुठभेड़ में कत्ल के मामले में अपीलीय अदालतों ने सभी 22 मुल्जिमों को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा. इनमें 21 पुलिस अधिकारी थे. इसी तरह 2002 में एक मुस्लिम शख्स को जिंदा जलाने के मामले में पांच मुल्जिमों के बरी होने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है.
रिपोर्ट का दावा है कि नए मामलों में भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई, जहां हिरासत में हुई मौतों को हादसा बताया गया, मुतास्सिरीन के खिलाफ ही जांच शुरू की गई और ताकतवर मुल्जिमों को बचाने की कोशिशें की गईं.
"हेट स्पीच को रोकने वाले कानून पर मोदी हुकूमत का अड़ंगा गैर-जरुरी"
इसके अलावा दिल्ली के करीब एक बड़े जमावड़े में हिंदू इंतिहापसंद तंजीमों की तरफ से मुसलमानों के कत्ल-ए-आम की खुलेआम अपील किए जाने के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं होने का भी जिक्र किया गया है. ट्रैकर ने कर्नाटक विधानसभा की तरफ से नफरत फैलाने वाली बयानबाजी और इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान वाले मजबूत बनाने की कोशिश को मरकजी हुकूमत के जरिये रोकने के फैसले को भी गैरजरूरी बताया है.
साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन ने खुद को गैर-जानिबदार मानवाधिकार आंदोलन बताते हुए कहा कि भारत के इंसानी हुकूक रिकॉर्ड को लेकर इंटरनेशनल सतह पर चिंता बढ़ रही है. यूनाइटेड नेशन के इदारों और एक्सपर्ट्स ने मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई, बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने और अक्लियतों के साथ किए जा रहे सुलूक को लेकर सवाल उठाए हैं, और जवाबदेही तय करने की मांग की है.