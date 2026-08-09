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Report: मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का बढ़ता ग्राफ; 6 महीने में 44 कत्ल, हिंदू तंजीमों के हमलों में 10 मौतें!

Muslim Harassment Cases in India: साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन की एक रिपोर्ट देश के कई रियासतों में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, मई से जुलाई 2026 के बीच इंतापसंदों ने भारत में 25 मुसलमानों का कत्ल कर दिया. इनमें 10 मौतों का इल्जाम हिंदू इंतिहापसंद तंजीमों पर है. रिपोर्ट में छह रियासतों में मुस्लिम मजहबी ढांचे गिराए जाने का भी जिक्र किया गया है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Aug 09, 2026, 11:00 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:02 PM IST
Report: मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का बढ़ता ग्राफ; 6 महीने में 44 कत्ल, हिंदू तंजीमों के हमलों में 10 मौतें!
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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