Republic Day 2026 पर विवादित नारे का आरोप, बागपत से सुपौल तक दो वीडियो ने मचाया बवाल!

Republic Day 2026 पर विवादित नारे का आरोप, बागपत से सुपौल तक दो वीडियो ने मचाया बवाल!

Controversial Slogans on Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस 2026 पर उत्तर प्रदेश के बागपत और बिहार के सुपौल से जुड़े दो अलग-अलग मामलों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए. बागपत में मदरसे की रैली में धार्मिक नारे लगाने, जबकि सुपौल में एक टीचर पर आपत्तिजनक नारा लगाने का आरोप है. दोनों मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 26, 2026, 10:28 PM IST

बागपत और सुपौल में विवादित नारे लगाने के आरोप
बागपत और सुपौल में विवादित नारे लगाने के आरोप

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर जहां देशभर में तिरंगा फहराया गया और देशभक्ति के नारे गूंजे, वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार से सामने आए दो अलग-अलग मामले चर्चा का विषय बने हुए हैं. दोनों ही घटनाओं से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और इन्हें लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. दोनों ही मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

पहला मामला उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गौना गांव का है. यहां गणतंत्र दिवस के मौके पर मदरसे के छात्रों के जरिये एक रैली निकाली गई. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रैली में शामिल छात्र देशभक्ति के नारों के साथ-साथ "अल्लाह हू अकबर" के नारे लगाते हुए चल रहे हैं. वीडियो में एक शख्स आगे-आगे चलता दिखाई देता है, जिसके पीछे बड़ी संख्या में बच्चे हैं.

हिंदूवादी संगठन इन नारों को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं. आरोप है कि मदरसे में पढ़ने वाला एक नौजवान बच्चों को रैली के लिए लेकर गया था और उन्हीं से धार्मिक नारे लगवाए गए. बताया गया कि इस रैली का नेतृत्व साहिल नाम का शख्स कर रहा था, जो मदरसे का संचालक है. रैली में सैकड़ों छात्र-छात्राएं शामिल थे.

सुपौल में 'जिन्ना अमर रहे' नारे लगाने के आरोप 
दूसरा मामला बिहार के सुपौल जिले से सामने आया है. यहां किसनपुर थाना क्षेत्र में मौजूद आदर्श उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, अभूआर में झंडोतोलन के बाद एक टीचर के जरिये कथित तौर पर आपत्तिजनक नारा लगाने का आरोप है. आरोप है कि स्कूल में राष्ट्रगान के बाद शिक्षक मंसूर आलम ने "मिस्टर जिन्ना अमर रहे" का नारा लगाया. मौके पर मौजूद लोगों ने इसका जमकर विरोध किया और स्कूल परिसर में हंगामा शुरू हो गया.

घटना की सूचना किसी ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराया. बाद में पुलिस आरोपी टीचर को पकड़कर थाने ले आई. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल के हेडमास्टर ने आरोपी टीचर के खिलाफ थाने में लिखित में शिकायत दर्ज कराई है. किसनपुर थानाध्यक्ष ज्ञान रंजन ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है. आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

आरोपी टीचर को पुलिस ने किया गिरफ्तार
घटना के बाद इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इस मामले में अधिकारी कैमरे पर बोलने से बचते नजर आए. हालांकि, सुपौल के एसपी सरथ आर. एस. ने बताया कि आरोपी टीचर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है. इस मामले में स्कूल के एक छात्र का बयान भी सामने आया है, जिसे पुलिस ने जांच का हिस्सा बनाया है.

यह भी पढ़ें: मुस्लिम चूड़ी वाले पर हिंदू महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर भेजा जेल; 5 साल बाद रिहा

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं.

baghpat news, Supaul News, Republic Day 2026, muslim news

