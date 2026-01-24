Advertisement
Zee SalaamIndian MuslimRepublic Day 2026: न तो राजा, न जनरल… एक मौलवी बना अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा, जिनकी जुबान से कांप उठी ब्रिटिश हुकूमत!

Republic Day 2026: न तो राजा, न जनरल… एक मौलवी बना अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा, जिनकी जुबान से कांप उठी ब्रिटिश हुकूमत!

Molvi Ahmad Ullah Shah Faizabadi: मौलवी अहमदुल्लाह शाह 1857 की क्रांति के ऐसे नायक थे, जिन्हें अंग्रेज 'विद्रोह का लाइटहाउस' कहते थे. फैजाबाद से उठी उनकी आवाज ने हिंदू-मुस्लिम एकता के साथ आजादी की अलख जगाई. पुवायां रियासत के राजा जगन्नाथ सिंह के भाई बलदेव सिंह ने अंग्रेजों के जरिये दिए गए लालच में आकर उनको गोली मारकर शहीद कर दिया, लेकिन उनके जरिये फूंका गया क्रांति का बिगुल आज भी जिंदा है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 24, 2026, 04:10 PM IST

मौलवी अहमदुल्ला शाह की तलवार से ज्यादा जुबान से डरते थे अंग्रेज
Muslim Role in Indian Freedom: पूरे देश में और विदेशों में बसे भारतवासी का 'राष्ट्रीय पर्व' यानी गणतंत्र दिवस की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं. भारत को आजादी दिलाने में हजारों ने लोगों ने जान की बाजी लगा दी. नतीजतन आज भारत के लोग अपने देश में पूरी आजादी के साथ रह रहे हैं. आगामी 26 जनवरी 2026 को जब देशवासी 77वां गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ मना रहेंगे, उससे पहले तिरंगे की शान के पीछे छिपी उन कहानियों को याद करना जरूरी हो जाता है, जिनकी कीमत शहादत से चुकाई गई थी. 

अंग्रेजों से आजादी कोई तोहफे में नहीं मिली थी, बल्कि यह खून, जंग और विश्वासघात के बीच पैदा हुई थी. ऐसी ही एक कहानी है फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह शाह की है, जो न सिर्फ अंग्रेजों के लिए खौफ का नाम थे, बल्कि हिंदू-मुस्लिम एकता की जीती जागती मिसाल भी थे. इस गणतंत्र दिवस के मौके पर उनकी कहानी याद करना है, इसलिए भी जरुरी हो जाता है जब देश में सांप्रदियक ताकतें लगातार भारतवासियों को धार्मिक आधार पर बांटने की साजिश कर रही हैं और अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. 

अंग्रेजों की कैद से फूंका क्रांति का बिगुल
अहमदुल्लाह शाह को सिर्फ मौलवी कहना उनके कद को छोटा करना होगा. अंग्रेज अफसर उन्हें 'विद्रोह का लाइटहाउस' कहते थे, क्योंकि जहां-जहां वे पहुंचे, वहां-वहां आजादी की लौ जल उठी. उनका जन्म हरदोई क्षेत्र के गोपामन से जुड़े परिवार में हुआ. वालिद गुलाम हुसैन खान, मैसूर के शासक हैदर अली की सेना में सीनियर अधिकारी रहे. लेकिन अहमदुल्लाह शाह की पहचान बनी अवध की सरजमीं, खासकर फैजाबाद से, जहां वे सराय पोख्ता में रहते थे और आज भी वहां मस्जिद मौजूद है.

ब्रिटिश सरकार उन्हें बेहद खतरनाक मानती थी. इसका अंदाजा अंग्रेज अफसरों की रिपोर्टों से लगाया जा सकता है, जिसमें एक एक अफरस ने जिक्र किया कि "यह मौलवी तलवार से ज्यादा अपनी जुबान से क्रांति फैलाता है." अवध और शाहजहांपुर के इलाकों में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया. वे सिर्फ आदेश देने वाले नेता नहीं थे, बल्कि खुद मैदान में उतरकर लड़ने वाले योद्धा थे. 

उनकी खास बात यह थी कि वे धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं करते थे. उनके दस्ते में हिंदू किसान, राजपूत, पठान और मुस्लिम फकीर सब शामिल थे. जाति धर्म भुलाकर भारत के लोगों को एक करने के उनके मंसूबे से अंग्रेज बहुत खौफजदा रहते थे. हालांकि, अंग्रेजों ने 'बांटों और राज करो नीति' को जमीनी स्तर पर फैलाने की हर संभव कोशिश की.

ब्रिटिश सरकार ने उन्हें विद्रोह और साजिश के आरोप में पहले मौत की सजा सुनाई, फिर आजीवन कारावास में बदल दिया. लेकिन 10 मई 1857 की क्रांति ने इतिहास की दिशा बदल दी. 7 जून को आजमगढ़, बनारस और जौनपुर से आए विद्रोही सिपाहियों ने पटना में अंग्रेजों ठिकानों पर हमला किया, खजाना लूटा और जेल तोड़कर मौलवी अहमदुल्लाह शाह को आजा कराया. जेल से निकलते ही वे फिर से संघर्ष के केंद्र में आ गए.

बलदेव सिंह ने किया विश्वासघात
मार्च 1858 में जब अंग्रेजों ने सर कॉलिन कैंपबेल की अगुवाई में लखनऊ पर दोबारा कब्जा किया, तब बेगम हजरत महल के साथ मौलवी अहमदुल्लाह शाह भी मैदान में थे. लखनऊ के पतन के बाद वे शाहजहांपुर पहुंचे और वहीं से अंग्रेजों की नींव हिलाने लगे. नाना साहब और खान बहादुर खान की सेनाओं के साथ मिलकर उन्होंने रोहिलखंड में अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया. 15 मई 1858 को ब्रिगेडियर जोन्स की रेजिमेंट से हुई भीषण लड़ाई में विद्रोहियों ने शाहजहांपुर पर नियंत्रण बनाए रखा.

मौलवी अहमदुल्लाह शाह से अंग्रेज बुरी तरह घबरा चुके थे. मौलवी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 50,000 रुपये के चांदी के सिक्कों का इनाम घोषित कर दिया गया. लेकिन जो काम अंग्रेजों की फौज नहीं कर सकी, वह विश्वासघात ने कर दिखाया. 15 जून 1858 को पुवायां रियासत के राजा जगन्नाथ सिंह के भाई बलदेव सिंह ने लालच में आकर धोखे से मौलवी पर गोली चला दी. उनका सिर काटकर रूमाल में लपेटा गया और शाहजहांपुर के कलेक्टर को सौंप दिया गया. डर फैलाने के लिए उस सिर को कोतवाली के फाटक पर टांग दिया गया.

शहादत के बाद भी हार नहीं
इतिहास गवाह है, डर कभी जीत नहीं सका. कुछ साहसी देशभक्तों ने जान जोखिम में डालकर शहीद मौलवी अहमदुल्लाह शाह का सिर वहां से उतारा और लोधीपुर गांव के बाहर खेतों के बीच पूरे सम्मान के साथ दफना दिया. आज भी वहां मौलवी अहमदुल्लाह शाह की मजार मौजूद है. शांत, मगर गर्व से भरी हुई. मौलवी अहमदुल्लाह शाह की कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी सिर्फ बड़े मंचों और बड़े नामों से नहीं आई. यह उन लोगों की देन है, जिन्हें अंग्रेज पकड़ नहीं सके, मिटा नहीं सके और जिन्हें इतिहास में भी वह मुकाम नहीं मिला, जिसके वह हकदार थे.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं.

Republic Day 2026Maulvi ahmadullah shahmuslim news

