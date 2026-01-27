मुनीर की लाश जला दी और हुकमचंद का दफना दिया था; इसलिए बांटने वालों से होशियार रहें!

Hindu Muslim Unity Story: देश के कई राज्यों के साथ पूरी दुनिया में फैले भारतवासियों ने सोमवार (26 जनवरी 2026) को 77वां गणतंत्र दिवस मनाया. इस मौके पर दुनियाभर के लोगों ने भारत के मजबूत लोकतंत्र की बुनिया और संविधान निर्माताओं की तारीफ और स्वतंत्रा की लड़ाई कुर्बानी देने वाले शहीदों को याद किया. सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का हुजूम नजर आया. हालांकि, इस मौके पर राजधानी दिल्ली समेत कई जगहों से समाज को बांटने वाली तस्वीरें सामने आईं. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें मुसलमानों को टार्गेट करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं.

वायरल वीडियो पर लोग दक्षिणपंथी संगठनों को भारत में धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का आरोप लगा रहे हैं. यूजर्स इसे अंग्रेजों की पॉलिसी 'बांटों और राज करो' की तरह, मुद्दों से भटका कर सत्ता पर काबिज करने के आरोप लगा रहे हैं. इतिहासकारों की यह बात ऐतिहासिक रूप से सही है. देश में हालिया दिनों तेजी से बढ़ी सांप्रदायिकता और मुसलमानों के खिलाफ नफरत को लेकर मशहूर लेखक और इतिहासकार शमशुल इस्लाम ने नेहा के पॉडकास्ट में हिंदू मुस्लिम एकता की ऐतिहासिक कहानी सुनाई, जिन्होंने अपने दमपर अंग्रेजों को नाकों चने चबवाए.

इतिहासकार डॉक्टर शमशुल इस्लाम ने बताया कि हरियाणा के ऐतिहासिक हांसी में दो दोस्त रहते थे, मुनीर बेग और हुकमचंद जैन. दोनों दोस्तों का ताल्लुक संपन्न जमींदार घराने से था. उन्होंने बताया कि मुनीर बेग और हुकमचंद जैन गणित, फारसी, अरबी, संस्कृत जैसे कई विषयों के बड़े विद्वान थे और अपनी सेनाएं भी रखते थे. डॉक्टर शमशुल इस्लाम के मुताबिक, 11 मई 1857 को बहादुरशाह जफर की अगुवाई में आजादी का बिगुल फूंका गया, उस दौरान इन दोनों दोस्तों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई.

शहीद मुनीर बेग और हुकमचंद जैन की बहादुरी का जिक्र करते हुए डॉक्टर इस्लाम ने बताया कि साल 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में दोनों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई. शहीद मुनीर बेग और शहीद हुकमचंद जैन को हरियाणा को अंग्रेजों से आजाद कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई. दोनों राव तुला राम जैसे कई महान क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी और बेखौफ होकर उनका सामाना किया.

डॉक्टर इस्लाम के मुताबिक, आजादी की पहली लड़ाई में हरियाणा में भी हिंदू मुसलमान दोनों तरफ के रजवाणे, जमींदार और पंजाब के पटियाला के आसपास मौजूद दूसरे राजाओं ने अपने फायदे के लिए गद्दारी की. उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को धोखा दिया और अंग्रेजों से जा मिले. बकौल डॉक्टर शमशुल इस्लाम, गद्दारों की वजह से हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मुनीर बेग और हुकमचंद जैन को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और आनन फानन में विद्रोह को दबाने के लिए दोनों को फांसी पर लटका दिया.

अंग्रेजों की 'बांटो और राज करो' नीती को उजागर करते हुए इतिहासकर डॉ शमशुल इस्लाम ने कहा कि इस देश को आजाद कराने के लिए हिंदू मुसलमान के साथ अन्य लोगों ने कितनी कुर्बानियां दीं, इसको सोचना चाहिए और हमें बांटने वालों की नीतियों पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि फांसी की सजा के बाद अंग्रेजों ने जो किया, वह हैरान करने वाला और निंदनीय था. अंग्रेजों ने फांसी देने के बाद मुनीर बेग की चिता जलाई, जबकि हुकमचंद जैन को दफनाया गया.

डॉ इस्लाम ने कहा कि अंग्रेज हिंदू मुस्लिम एकता से कितना डरते थे, इसका अंदाजा अंग्रेज अफसर के बयान से लगाया जा सकता है. उन्होंने कहा, "मुनीर बेग के शव को जलाने और हुकमचंद जैन के शव को दफनाने के बाद अंग्रेज अफसर ने कहा कि तुम लोग हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत गुणगान करते हुए, अब इन दोनों की मौत के बाद मुक्ति करा लो." डॉ इस्लाम ने कहा कि अंग्रेजों का दोनों शहीदों का उनके धर्म से उलट अंतिम संस्कार करने का मकसद, भारतवासियों दहशत पैदा करना और उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना था.

