Republic Day पर बरेली में उलेमा ने दिया एकता का पैगाम, मदरसों में संविधान पढ़ाने पर दिया जोर

Bareilly News: बढ़ते धार्मिक तनाव के बीच देश की एकता और संविधान की अहमियत पर जोर देते हुए बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के तत्वावधान में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया. इस गोष्ठी का आयोजन गणतंत्र दिवस के मौके पर बरेली की बाकरगंज ईदगाह स्थित मदरसा जामियातुस सुवालेहात में किया गया. इसमें बड़ी संख्या में धर्मगुरु, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए.

गोष्ठी को संबोधित करते हुए मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे देश के लिए जश्न का दिन है और यह अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक, दोनों के लिए बड़ी नेमत है. उन्होंने कहा कि भारत का संविधान देश की सलामती यानी एकता और अखंडता की गारंटी है और देश की जम्हूरियत असल में आजादी का नतीजा है. उन्होंने कहा कि बढ़ते धार्मिक तनाव के बीच सौहार्द को बरकरार रखना जरुरी है. उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों को जानने और समझने के लिए सभी मदरसों में भारत का संविधान पढ़ाया जाना चाहिए.

मौलाना ने मुस्लिम संस्थाओं के जरिये संचालित स्कूलों, कॉलेजों और खास तौर पर मदरसों के जिम्मेदारों से अपील की कि हर बच्चे को भारतीय संविधान पढ़ाया जाए, ताकि नई पीढ़ी यह जान सके कि संविधान ने नागरिकों को कौन-कौन से अधिकार दिए हैं और आजादी किस तरह मिली है. उन्होंने कहा कि मदरसों के छात्र अक्सर ऐसी किताबें नहीं पढ़ पाते, इसलिए मदरसों में संविधान पढ़ाना बेहद जरूरी है.

मदरसा जामियातुस सुवालेहात के प्रबंधक मुफ्ती फारूक मिस्बाही ने कहा कि भारत तरक्की और विश्व नेतृत्व के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है. ऐसे समय में देश की महत्वाकांक्षाओं और घरेलू असंगतियों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि अयोध्या विवाद जैसे नए विवाद धार्मिक समुदायों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं.

इस्लामिक रिसर्च सेंटर के उप निदेशक आरिफ अंसारी ने कहा कि सामाजिक तनाव और विभाजन को कम करने के लिए भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपराओं, समावेशिता और विविध मान्यताओं के सम्मान पर फिर से जोर दिया जाना चाहिए. इमाम मस्जिद हजियापुर मौलाना मुजाहिद हुसैन कादरी ने कहा कि भारत की ताकत बहुलवाद को अपनाने की उसकी क्षमता में मौजूद है. यही गुण सदियों से देश को संस्कृतियों और आस्थाओं के एक मोज़ेक के रूप में फलने-फूलने देता रहा है.

मौलाना मुजाहिद हुसैन कादरी ने कहा कि भारत की पहचान बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की द्विआधारी से परे है. जब हर शख्स भारत की मिश्रित पहचान की ताकत को समझेगा, तो यह द्विआधारी अपने आप खत्म हो जाएगी और 'सभी एक हैं' की भावना मजबूत होगी. उन्होंने यह भी कहा कि हर शख्स को बिना भय या पूर्वाग्रह के अपने चुने हुए धर्म का पालन करने की आजादी होनी चाहिए. बढ़ती विभाजनकारी चुनौतियों से निपटने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक कोशिश जरूरी हैं.

मदरसा गरीब नवाज पीरबहोडा के प्रबंधक मौलाना गुलाम मुईनुद्दीन हशमती ने कहा कि आज के दौर में संयम और सावधानी बेहद जरूरी हैं, खासकर तब जब सोशल मीडिया विभाजनकारी आख्यानों को बढ़ावा देता है. उन्होंने कहा कि बहुलवाद को पुनर्जीवित करने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाने चाहिए, जिसके लिए भारत दुनिया भर में जाना जाता है. गुलाम मुईनुद्दीन ने कहा कि भड़काऊ बयानबाजी को खारिज किया जाना चाहिए और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई जानी चाहिए.

