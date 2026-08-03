JMI-JNU की जमीं से लंदन के फलक तक; एसिड सर्वाइवर रेशम फातमा ने "चीवनिंग स्कॉलरशिप" हासिल कर रचा इतिहास

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Indian Muslim News in Hindi: अदम्य हौसले और अटूट जज्बे की मिसाल पेश करते हुए रेशम फातमा ने दुनिया के सामने यह साबित कर दिखाया है कि अगर इरादे बुलंद हों, तो कोई भी हादसा और रुकावट इंसान की तकदीर तय नहीं कर सकती. एसिड हमले के दर्दनाक मंजर को पीछे छोड़कर कामयाबी की नई इबारत लिखने वाली रेशम, भारत की पहली ऐसी एसिड अटैक सर्वाइवर बन गई हैं, जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने बवकार "चीवनिंग स्कॉलरशिप" से नवाजा है. इसके तहत पूरा खर्चा हुकूमत के जरिये उठाया जाता है.
इस तारीखी कामयाबी के बलबूते वह दुनिया के अजीम तालीमी इदारों में शुमार "लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स" (LSE) से मास्टर डिग्री की पढ़ाई पूरी करेंगी. अपनी इस कामयाबी का ऐलान सोशल मीडिया पर करते हुए रेशम ने बड़ी शिद्दत के साथ लिखा, "मैंने इस ख्वाब को बरसों तक अपने दिल में संजोए कर रखा था. आज आखिरकार मैं इसे जमाने के सामने बयां कर सकती हूं."
एसिड सर्वाइवर से आला तालीम तक का सफर
जमशेदपुर की रहने वाली 29 साल की रेशम के लिए लंदन तक पहुंचने का यह सफर सिर्फ एक एडमिशन लेटर मिलने से शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसकी शुरुआत लगभग एक दशक पहले हुई थी, जब उन तेजाब से हमला हुआ था. इस खौफनाक घटना ने उनकी जिंदगी पूरी तरह से हमेशा के लिए बदलकर रख दी थी.
रेशम ने किसी एक दर्दनाक वारदात को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक नहीं दिया. उन्होंने अपनी पढ़ाई को ही अपनी ढाल बनाया और जामिया मिलिया इस्लामिया से फिजिक्स में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की. इसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) से इंटरनेशनल रिलेशन में स्पेशलाइजेशन के साथ पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल की.
एसिड अटैक की घटना ने रेशम फातमा को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था. बीते दस सालों के जद्दोजहद को याद करते हुए वह कहती हैं कि "दस साल पहले हुए उस हमले के बाद अनगिनत लम्हे ऐसे आए जब हार मान लेना आगे बढ़ने से कहीं ज्यादा आसान लगता था, लेकिन जब भी जिंदगी ने मुझे नीचे गिराया, मैंने हर बार दोबारा खड़े होने का रास्ता चुना." JMI से JNU और अब लंदन तक का उनका यह सफर इस बात का जिंदा सबूत है कि तालीम किस तरह उजड़ी हुई जिंदगी को दोबारा संवार सकती है.
"इब्राह फाउंडेशन" से बच्चियों के सपनों को देती हैं उड़ान
रेशम का काम सिर्फ किताबी इल्म तक महदूद नहीं है. वह "इब्राह फाउंडेशन" की बानी हैं. यह इदारा लड़कियों और औरतों को तालीम हासिल करने और बेहतर करियर बनाने में रहनुमाई करने का काम करता है. रहनुमाई, समाजी शमूलियत और तालीमी पहल के जरिए उन्होंने अलग-अलग बैकग्राउंड के तलबा की मदद की है और नौजवान लड़कियों को आला तालीम हासिल करने के लिए मुसलसल हौसला अफजाई की है.
इसके अलावा, उन्होंने मीडिया और अवामी राब्ता के प्रोग्रामों के जरिए समाज के हाशिए पर मौजूद तबके के मसाएल को पुरजोर तरीके से उठाया. उनका पूरा काम तालीम, सिन्फी मसावात, नौजवानों की कियादत और समाजी शमूलियत पर मरकूज है.
मरकजी और यूपी हुकूमत ने रेशम फातमा खास ऐजाज से नवाज
रेशम के इस बेमिसाल हौसले को कौमी सतह पर सराहा जा चुका है. उन्हें जनवरी 2015 में भारत के राष्ट्रपति की ओर से "राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार" और उसके अगले ही महीने उत्तर प्रदेश सरकार के जरिये "रानी लक्ष्मी बाई वीरता पुरस्कार" से नवाजा गया था.
रेशम का मानना है कि उनकी यह उपलब्धि महज एक कामयाबी नहीं, बल्कि एक बड़े मकसद की शुरुआत है. वह कहती हैं, "मैं भारत की पहली एसिड अटैक सर्वाइवर हूं जिसे चीवनिंग स्कॉलरशिप मिली है. मैं इस मौके को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस लड़की के लिए एक सबक, जिसे कभी यह कहा गया था कि उसके ख्वाब उसकी औकात से बड़े हैं."
"बड़े मकसद की स्कॉलरशिप एक इब्तिदा है"
स्कॉलरशिप को इब्तिदा बताते हुए उन्होंने कहा, "यह कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े मकसद की महज शुरुआत है." उन्होंने कहा, "अब जब वह लंदन जाने की तैयारियों में जुटी हैं, तो उनके साथ सिर्फ तालीमी ख्वाहिशें ही नहीं हैं, बल्कि दसों साल का सब्र, अवामी खिदमत का तजुर्बा और वह उम्मीद भी शामिल है जो दूसरों को यह यकीन दिलाएगी कि हालात जिंदगी का रुख तो तय कर सकते हैं, पर उसकी मंजिल नहीं."