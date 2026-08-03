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JMI-JNU की जमीं से लंदन के फलक तक; एसिड सर्वाइवर रेशम फातमा ने "चीवनिंग स्कॉलरशिप" हासिल कर रचा इतिहास

Indian Muslim Girl Acid Attack Survivor: एसिड अटैक के खौफनाक मंजर को पीछे छोड़ जमशेदपुर की 29 साल की रेशम फातमा ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. उन्होंने यूके का बावकार "चीवनिंग स्कॉलरशिप" हासिल किया है. वह "लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स" (LSE) से मास्टर्स करने वाली पहली भारतीय एसिड सर्वाइवर बन गई हैं. राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित रेशम "इब्राह फाउंडेशन" के जरिए अवामी खिदमत भी करती हैं.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 03, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:04 PM IST
JMI-JNU की जमीं से लंदन के फलक तक; एसिड सर्वाइवर रेशम फातमा ने "चीवनिंग स्कॉलरशिप" हासिल कर रचा इतिहास
Image Credit: एसिड अटैक सर्वाइवर रेशम फातमा (PC-सोशल मीडिया)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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