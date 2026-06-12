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"सरकार मुसलमानों की जबरन कराएं नसबंदी", रिटायर्ड IAS नियाज़ खान के बयान से मचा बवाल!

Niyaz Khan on Population Control: मध्य प्रदेश कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी और लेखक नियाज़ खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भारत की बढ़ती आबादी को लेकर विवादित टिप्पणी की है. उन्होंने देश की लगभग 1.5 अरब आबादी को बड़ी चुनौती बताते हुए जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने की वकालत की.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 12, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:39 PM IST
"सरकार मुसलमानों की जबरन कराएं नसबंदी", रिटायर्ड IAS नियाज़ खान के बयान से मचा बवाल!

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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