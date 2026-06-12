"सरकार मुसलमानों की जबरन कराएं नसबंदी", रिटायर्ड IAS नियाज़ खान के बयान से मचा बवाल!

Niyaz Khan on Population Control: मध्य प्रदेश कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी और जाने-माने लेखक नियाज़ खान अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं. एक बार फिर, रिटायर्ड IAS अधिकारी ने विवादित टिप्पणी की है. नियाज खान ने भारत की लगभग 1.5 अरब आबादी को देश के लिए एक बड़ी चुनौती बताया. वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर नियाज़ खान ने लिखा, "देश की डेढ़ अरब आबादी अब नासूर बन चुकी है. अब समय आ गया है कि लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराने पर विचार किया जाए." उन्होंने लिखा, "लोग खुद नसबंदी कराएं या सरकार इसे अनिवार्य बनाए. मुस्लिम समुदाय में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए उनकी नसबंदी कड़ाई से कराई जानी चाहिए. साथ ही रिटायर्ड IAS ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा.