"सरकार मुसलमानों की जबरन कराएं नसबंदी", रिटायर्ड IAS नियाज़ खान के बयान से मचा बवाल!

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Niyaz Khan on Population Control: मध्य प्रदेश कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी और जाने-माने लेखक नियाज़ खान अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं. एक बार फिर, रिटायर्ड IAS अधिकारी ने विवादित टिप्पणी की है. नियाज खान ने भारत की लगभग 1.5 अरब आबादी को देश के लिए एक बड़ी चुनौती बताया. वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर नियाज़ खान ने लिखा, "देश की डेढ़ अरब आबादी अब नासूर बन चुकी है. अब समय आ गया है कि लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराने पर विचार किया जाए." उन्होंने लिखा, "लोग खुद नसबंदी कराएं या सरकार इसे अनिवार्य बनाए. मुस्लिम समुदाय में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए उनकी नसबंदी कड़ाई से कराई जानी चाहिए. साथ ही रिटायर्ड IAS ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा.
वहीं, रिटायर्ड IAS ने देश में बढ़ते भ्रष्टाचार और राजनीतिक व्यवस्था को लेकर तीखी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि भारत में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या बन चुका है, जो देश को अंदर से कमजोर कर रहा है. खान के मुताबिक, इसके बावजूद आम लोग इस मुद्दे पर चुप हैं और मुफ्त की सुविधाओं तथा राजनीतिक लाभों में व्यस्त हैं.
देश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर बोला हमला
उन्होंने लिखा कि देश में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जनता इसके खिलाफ आवाज उठाने के बजाय उन्हीं लोगों को चुनाव जिताती है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं. उन्होंने कहा कि समाज इस स्थिति को सामान्य मान चुका है और लोगों की संवेदनशीलता कम होती जा रही है. नियाज खान ने यहां तक कहा कि लोगों का जमीर और आत्मा दोनों मर चुके हैं, इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बड़ा जनआंदोलन दिखाई नहीं देता. उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश के भीतर इतनी गंभीर समस्याएं मौजूद हैं तो भारत के सुपरपावर बनने के दावों को कैसे सही माना जा सकता है.
नियाज खान ने क्या कहा?
इसके अलावा नियाज खान ने देश की राजनीति में बढ़ते वैचारिक संकट पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि आज राजनीति में विचारधारा का महत्व लगातार कम होता जा रहा है. कई नेता सत्ता हासिल करने के लिए रातों-रात अपनी राजनीतिक सोच और विचारधारा बदल लेते हैं. उन्होंने लिखा कि जो नेता खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं, वे परिस्थितियों के अनुसार अचानक कट्टरपंथी रुख अपना लेते हैं, जबकि आम जनता केवल दर्शक बनकर रह जाती है.